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Преподавателя СПбГУ уволили после участия в антивоенной акции

Санкт-Петербургский государственный университет (Архивное фото)

Преподавателя философии Факультета свободных искусств и наук СПбГУ Дениса Скопина уволили после ареста за участие в антивоенной акции. Приказ о его увольнении опубликовала Sota.

В документе, подписанном проректором университета Владимиром Еремеевым, говорится, что 21 сентября Скопин участвовал в митинге, после чего был арестован на 10 суток. В приказе отмечено, что выход на акцию протеста - это "аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью". Документ вступает в силу с 26 октября.

Скопин ознакомился с приказом и подписал, что с ним не согласен. "Считаю, что участвуя в митинге против мобилизации, я исполнял свой моральный долг, как человек, гражданин и преподаватель Факультета свободных наук и искусств", - написал он. Преподаватель намерен оспорить свое увольнение в трудовой инспекции.

В СПбГУ Скопин занимает должность доцента кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. "Новая газета. Европа" утверждает, что на войну могут быть отправлены до миллиона человек.
  • 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время мобилизационные мероприятия в России будут завершены. По его словам, сейчас по мобилизации уже призваны более 220 тысяч человек.

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