Преподавателя СПбГУ уволили после участия в антивоенной акции

Преподавателя философии Факультета свободных искусств и наук СПбГУ Дениса Скопина уволили после ареста за участие в антивоенной акции. Приказ о его увольнении опубликовала Sota.

В документе, подписанном проректором университета Владимиром Еремеевым, говорится, что 21 сентября Скопин участвовал в митинге, после чего был арестован на 10 суток. В приказе отмечено, что выход на акцию протеста - это "аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью". Документ вступает в силу с 26 октября.

Скопин ознакомился с приказом и подписал, что с ним не согласен. "Считаю, что участвуя в митинге против мобилизации, я исполнял свой моральный долг, как человек, гражданин и преподаватель Факультета свободных наук и искусств", - написал он. Преподаватель намерен оспорить свое увольнение в трудовой инспекции.

В СПбГУ Скопин занимает должность доцента кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук.