Преподавателю центра подготовки МВД в Коми предъявили обвинение

Преподавателю центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, где взорвалась светошумовая граната, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Владимир Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и начался пожар. Пострадали 20 человек.

В прокуратуре рассказали ТАСС, что были возбуждены дела по статьям о халатности и превышении должностных полномочий – они объединены в одно производство. Суд отправил Опарина под домашний арест до 15 марта.

Минздрав Республики Коми сообщил утром в субботу, что шесть пострадавших в результате взрыва были доставлены в Москву. В Сыктывкаре продолжают проходить лечение еще 13 раненых.