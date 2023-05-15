Пресс-служба Лукашенко опубликовала его фото в мундире

Телеграм-канал "Пул Первого", который ведут сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко, в понедельник опубликовал фото белорусского авторитарного лидера в военном мундире. Утверждается, что оно сделано 15 мая перед совещанием Лукашенко с руководством армии.

Лукашенко шесть дней не появлялся на публике, что породило слухи о его болезни. Он выглядел нездоровым на параде в Москве 9 мая.

Фотография сделана на свежем воздухе. На руке Лукашенко видна повязка.

Как пишет канал, Лукашенко "сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне".

Видео с белорусским лидером пока не публиковалось.

Накануне Лукашенко не пришёл на торжества по случаю Дня государственных символов Беларуси. После этого обсуждение его возможной болезни в соцсетях разгорелось с новой силой. Официальных комментариев о его состоянии не было.