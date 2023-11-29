В Москве прошел XXV Всемирный Русский Народный Собор, на пленарном заседании которого выступил по видеосвязи Владимир Путин.

Атмосфера мероприятия заставила комментаторов старшего поколения вспомнить партийные съезды в СССР, но с некоторыми отличиями: перед выступлением президента зал коллективно помолился, причем, поскольку Путин выступал по видеосвязи, а экран с его изображением висел прямо по центру сцены, выглядело это так, как будто собравшиеся молятся на Путина.

Андрей Мальгин

В Кремлевском дворце съездов сегодня открылся XXV съезд КПСС. С отчетным докладом на съезде выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС В.В.Путин. Речь товарища Путина была встречена бурными, продолжительными аплодисментами.

Алексей Ковалев

Из статьи «За что мы любим Гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает пять высших должностей — Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, Председатель Комитета государственной безопасности и Патриарх всея Руси.

Андрей Кураев

Иконостас ВСРН — ГРР:

Зал стоя поет молитву «Царю Небесный», вкупе с двумя Спасами взирая на Солнцеликого

Сергей Максимишин

А зачем сразу два Спаса на подтанцовке? Видимо, для обеспечения нужной концентрации благодати а зале такой кубатуры одного не достаточно.

Напомнило историю, которую рассказывал Саша Рохлин. Однажды он плыл по Енисею на колесном пароходике. Судно был знаменито тем, что на нем везли Ленина в шушенскую ссылку. В мемориальной каюте экспонировались сразу два чучелка Ильича: одно сидело за столом, а другое лежало на койке. Саша поинтересовался, не многовато ли Лениных на одну каюту, на что ему ответили: раньше на койке лежал товарищ Свердлов, но невнимательные посетители сели на соратника Вождя жопой, чем причинили ему непоправимый урон. Запасного Свердлова на пароходе не оказалось, а еще один Ленин был.

Выступление Путина тоже напомнило комментаторам речи, обычно звучавшие на советских собраниях.

Альфред Кох

Сегодня Путин по видеосвязи выступил перед участниками Всемирного русского народного собора. Это мероприятие, которое организовали турбопатриоты и русские фашисты типа Малофеева и Дугина вместе с РПЦ МП, было призвано поднять «ярость российских масс» минимум на 10% сверх плановых показателей.

Путин прочитал образцовую речь лектора общества «Знание» образца 1977 года

Путин прочитал образцовую речь лектора общества «Знание» образца 1977 года про происки коварного Запада и про хорошую Россию (тогда - СССР) - оплот свободы и традиционных ценностей (тогда прогресса). Упомянута была и борьба с колониализмом (и нынче и тогда без нее никак).

Дугин обещал людям, что на соборе будет точка отсчета новой эры возрождения России, взрыв мозга и поворотный пункт, а вместо этого публика получила скучного и блеклого бюрократа марки «Кувшинное рыло», да и то - лишь по телевизору…

А где факельцуги, римские приветствия, коловраты на лбу и всякие там «братья и сестры»? Где грозный вопрос: «Вы хотите тотальной войны?» И где ответный рев толпы: «Да! Хотим!»?

Нет, не дотягивает Путин до берлинского «Шпортпаласта» образца 1943 года, кишка тонка… Да и то сказать: те ребята помоложе были, и к тому же большинство из них войну прошли, в окопах, на передовой… Куды плешивому тыловику за ними угнаться? Да и в холодильнике он уже давно, как я мог забыть? А где в холодильнике страсти и темпераменту набраться? Негде…

Но к теме русского национализма советские лекторы все же не обращались, а в путинской речи она стала одной из основных, что привело в восторг консервативно-националистическую публику.

Егор Холмогоров

Мощная речь президента.

На моей памяти он впервые настолько четко и однозначно говорит о необходимости русской идентичности. Без оговорок и реверансов.

Без русских нет России.

Восторг разделили не все.

Сеятель ветра

О, какая мощная речь президента! Без русских нет России. Без португальцев нет Португалии. Без поляков нет Польши. Без японцев нет Японии.



Какая глубокая мысль! Просто гений!



И почему все Z-блогеры такие идиоты?

Путин обвинил Запад в попытке "расчленить и разграбить Россию" и заявил, что затеянная им война носит "национально-освободительный характер", хотя от кого он собрался освобождать Россию, для многих осталось неясным.

Алена Солнцева

Константин Малофеев, заместитель патриарха Кирилл в качестве главы Всемирного русского народного собора проводит очередной сбор, под названием «Настоящее и будущее русского мира», на котором выступил Путин с сообщением о нашем с вами настоящем и будущем.

В 1993 году, когда этот Всемирный русский собор возник, идея русского мира была маргинальной. Мир на одной восьмой был не русским, а "российским", то есть, многонациональным, многоукладным, и разнокультурным. Русский национализм существовал и при советской власти, мне встречались его представители, от гопников с кастетами до умников с византийством. И то и другое не вызывало симпатии. Как и любой другой национализм, который только притворяется сильным, а на самом деле - использует энергию заблуждения в личных целях отдельных людей или групп. Оружие опасное и архаичное.

Но сейчас у нас, по мнению Путина, идет битва за справедливость, которая носит «национально-освободительный характер». «Нам предстоит решать колоссальные задачи по обустройству громадных пространств от Тихого океана до Балтики и Черного моря", - сказал он. Ну и как же вы будете их решать, спрашиваю я, которая по древности своих лет уже слышала такое от Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина (и это только главы государств, а уж политиков-устроителей я и не вспомню всех).

Анатолий Несмиян

Трудно сказать, кто пишет Путину спичи, но есть небольшой нюанс. Национально-освободительная борьба - это первичный этап строительства национального государства. У сформировавшегося национального государства этот этап уже пройден. Национальное государство не может вести национально-освободительную борьбу, в противном случае оно не может считаться ни национальным, ни состоявшимся.

Так Россия - это состоявшееся государство или только ведет борьбу за свое становление?

Возникает вопрос - так Россия - это состоявшееся государство или только ведет борьбу за свое становление? Или спичрайтер, который писал Путину эту ахинею, ни в зуб ногой в терминологии? Про самого Путина говорить смысла нет - хорошо, что еще читать вслух способен. Понимать озвученное ему необязательно.

Еще вопрос - если Путин намекает, что мы были колонией, а теперь сбрасываем с себя оковы, то чьей колонией Россия была? Тех самых колонизаторов, с которыми Путин заседал в "восьмерке", откуда его вытурили? Тогда кем был Путин в этом клубе колонизаторов - туземным вождем, которого пригласили для выдачи ему указаний, сколько бочек с вареньем он должен выплатить дани?

Нельзя быть капо в бараке, поставленным администрацией концлагеря, и одновременно возглавлять борьбу барака за свободу. Не получается одновременно совмещать пост туземного гауляйтера и командира партизанского отряда. Вы там определитесь, в конце концов - кто вы такие?

Иван Преображенский

Помимо глупости про национально-освободительную войну непонятно от кого, Путина понесло также обсуждать деколонизацию России, тема которой его явно бесит.

"Россию оказывается сегодня нужно деколонизировать, а на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", - описал свою колониалистскую интерпретацию Путин.

Неясно теперь, если слушать российского президента, кто же командует российской армией. Военные преступники Шойгу и Герасимов или может уже военный преступник патриарх Кирилл? Что глава РПЦ, кстати, находящийся под национальными санкциями Чехии, тоже военный преступник, благодаря Путину теперь однозначно ясно.

Не зря Путин отметил в выступлении поддержку, которую оказывает церковь российским воинам и их семьям, и то, "как ждут слово патриарха наши солдаты и офицеры на передовой".

Александр Хоц

"Расчленить" и "разграбить"..

Отвечать путину - это всё равно, что гавкать в ответ на лай собаки. Как-то глупо. И тем не менее, поражает лживость, рассчитанная на дебилов (он обращался к "русскому собору").

Путин: "Запустили старую шарманку: мол, Россия, это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов... А на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию".. - Это сказал человек, который продолжает расчленять и грабить Украину, а заодно и Россию.

Именно путин "расчленил" Россию, вогнав её в состоянии гражданской войны и выкинув часть народа с родины. "Разграбил" - тут и объяснять нечего. Кому он это втюхивает? Конечно же, не Западу, а нации "рабов", которые всё это хавают 20 лет.

Дедушка фактически сказал, что захваченных земель не отдаст

Что до Запада, то путин не ошибся. Ему нужно "расчленить и разграбить Россию". Нужно "расчленить", чтобы вернуть захваченные земли Украине. Так "расчленить", чтобы на месте империи зла ничего уже не выросло. "Разграбить" империю тоже придётся, - в виде миллиардных репараций за причинённое зло.

То есть, если вникнуть в смысл обвинений Запада в русофобии, то дедушка фактически сказал, что захваченных земель не отдаст (не даст "расчленить") и что платить репарации не будет ("не даст "разграбить"). "Рабы", которым это вешают на уши, сидят в зале "русского собора" и кивают головами: "царь-то настоящий!"

Это всё, что надо знать о рабстве россиян и правоте Запада.

Немалая часть выступления Путина была посвящена семейным ценностям. Президент заявил, что многодетность должна стать для россиян новым образом жизни.

Алена Солнцева

Оказывается надо размножаться - страна нуждается в "крепкой, многопоколенной семье, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей». «Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России" - это ты хорошо придумал, Чебурашка, только как это сделать, традиция то у нас другая много лет.

Традиция русской семьи - это родитель номер 1 - мама, родитель номер два - бабушка, или наоборот. Бабушка, дедушка которой помер в 55 лет, помогает дочери воспитывать одного-двух внуков, причем, зачастую внуки имеют проблемы с ментальным здоровьем или другую хронику, а лечат их кое-как или вообще не лечат. Дочь пару раз уже побывала замужем, но к сорока годам поняла, что не потянет разом и мужа-алкоголика, который как выпьет - дерется, и детей. Надо выбирать. Детей она хочешь не хочешь, а выкормить обязана. Алименты получает грошовые, работает в Пятерочке, пока бабушка, уже успевшая выйти на пенсию до повышения пенсионного возраста, сидит с детьми в съемной квартире.

Что они там едят, мухоморы, что ли?

В школах -- повсеместно нехватка кадров, больницы районные - это невероятная нищета и боль, для лечения нужны большие деньги, которых нет.

Мужчины в нашей стране - огромная, конечно, ценность, но они - не лежкие, стремительно теряют товарный вид, подгнивают и подсыхают, быстро портятся, и вместо золотых гор обещают только новые расходы и заботы на свое содержание. Мы забыли про СПИД - но он не забыл нас, как впрочем и свалки, и химические отходы, загрязнение рек и подземных вод, и другие проблемы, которые, конечно же, очень легко решаются, стоит только победить одного известного гегемона, гегемония которого «дряхлеет и пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих», так выразился российский президент.

Вот честно сказать, что они там едят, мухоморы что ли? В целях сохранения национального самозознания.

Константин Калачев

Путин призвал россиян возродить традицию рожать по 7-8 детей.

Полагаю, желательно мальчиков.

Чтоб было кому потом службу нести.

Призыв звучал бы убедительнее, если бы президент сослался на личный пример.

Николай Сибримов

Слушая проповеди кремлевского коуча - проповедника, можно только сказать:

"О Господи, и кого только бабы не рожают..."

Но президент смотрит на вещи шире. По мнению Путина, Россия сейчас "находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства".

Катерина Котрикадзе

"Справедливое мироустройство" - это что?

1. Нападение на соседнее суверенное государство

2. Хладнокровное убийство сотен тысяч своих и чужих граждан

3. Репрессии внутри своей страны: отправка в тюрьму политических оппонентов, издевательства, уничтожение конкуренции

4. Отмена Конституции и выборов

5. Отмена прав человека

6. Преследование "других" в широком смысле: от ЛГБТК+ до "иноагентов"

7. Насаждение страха и поощрение доносительства

Список можно продолжить.

"Патриоты" уже изучают путинскую речь как набор новых идеологических догматов.

Александр Коц

Владимир Путин сегодня сформулировал тезисы будущей российской идеологии, которые лежали на поверхности, но в силу каких-то причин замалчивались отечественным чиновничеством. Идея Русского мира после триумфального возвращения Крыма годами вызревала в непризнанных границах Донбасса и головах тех, кто за него болел сердцем.

В прошлом году она вырвалась за пределы ставших Россией республик, но Система по инерции продолжала чего-то стесняться. Или ждать одобрения сверху. Ну так вот оно. Национальная идея - это концепция единства Русского мира, который не ограничен ни юридическими, ни географическими, ни временными границами

Из речи следует, что Путин решил воспроизвести в России традиционную формулу - "Православие, самодержавие, народность", пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг:

Выступление Путина на пленарной сессии Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира» по существу является его политической платформой для внутренней российской аудитории. В речи не прозвучало ничего принципиально нового, но всё обстоятельно и подробно сказанное показывает: именно в этой реальности Путин существует, именно так он видит будущее России, именно такую страну он хочет построить и будет строить.

Образ России Путина – это Российская империя в XXI веке

Выступление Путина показало, на какую аудиторию он опирается сейчас как наиболее массовую, с какой намерен не только взаимодействовать, но даже заигрывать, какую намерен одобрять в её планах и поощрять в её действиях. Путин действительно так видит направление развития государства, такой Россией он намерен управлять. Образ России Путина – это Российская империя в XXI веке.

Этот образ является прямой идеологической цитатой из печально знаменитой государственной идеологии Российской империи: теории официальной народности графа Сергей Уварова, министра народного просвещения (1833—1849) в правление Николая Первого, известной под кратким названием «Православие. Самодержавие. Народность».

«Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить — имеем мы три главных: 1) Православная Вера. 2) Самодержавие. 3) Народность», — написал Уваров Николаю Первому в докладе при вступлении в должность министра народного просвещения «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» (19 ноября 1833 года).

Доктрина и девиз «Православие, Самодержавие, Народность» появилась как идеологический антитезис доктрине и девизу Великой французской революции «Свобода, равенство, братство». Нельзя не вспомнить, что в начале XX века, после колоссальных общественных потрясений, в том числе давки на Ходынском поле (1896) и революции 1905—1907 годов, прямыми последователями идеологов «теории официальной народности» стали черносотенцы.

Путин как государственный деятель идёт фактически не по пути часто поминаемых им Александра Невского и Петра Великого, а по пути Николая Первого – одного из самых реакционных правителей Российской империи, начало которого стоит в крови Сенатской площади 14 декабря 1825 года, долгое правление которого подавило ростки свободы и отбросило Россию на треть века назад.

С помощью этой доктрины можно обеспечить себе пожизненное правление

Реинкарнация государственной идеологии Российской империи XIX века в начале XXI века будет служить той же цели, что и два века назад: формированию покорности народа и сохранению личной власти. С помощью этой теории можно конструировать политические мифы и манипулировать обществом, создавать и эксплуатировать общественные комплексы, проводить «выборы» и организовывать политические репрессии против несогласных.

Использование доктрины «Православие, Самодержавие, Народность» означает опору на самые архаичные, консервативные, реакционные, националистические и во многом радикальные группы российского общества, создание пространства для самовыражения и самореализации этих групп. С помощью этой доктрины можно обеспечить себе пожизненное правление как фактическому императору.

Но с помощью этой доктрины невозможно сделать главное – создать современную страну и сделать её успешной.