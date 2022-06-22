В середине мая издание Informnapalm опубликовало данные нескольких десятков военнослужащих из 64-й мотострелковой бригады, которая базируется в Хабаровске. Двумя неделями ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разместила список из десяти российских военных, которых обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. Речь идет как раз о случившемся в пригороде Киева — Буче. Двое из этих военных оказались уроженцами Поволжья — Удмуртии и Марий Эл. Еще с десяток человек из ПФО — служат или служили в 64-й бригаде. "Idel.Реалии" связались с этими людьми и их родственниками, а также съездили в одну из деревень, откуда родом один из военных — Василий Князев. "ЭТО КТО ТАКОЕ ПРИДУМАЛ?" Название 64-й бригады и список из 1 600 ее солдат были обнаружены среди компьютерных файлов, оставленных в российском военном штабе в Буче — по крайней мере, так утверждают власти Украины. Дмитрий Реплианчук из Slidtsvo.info, украинского информационного агентства, специализирующегося на расследованиях, вскоре нашел в социальных сетях профили десятков военных, в том числе офицеров. По словам полковника Николая Красного, начальника отдела по связям с общественностью украинской военной разведки, в бригаде есть этнические русские командиры, но в основном она состоит из солдат, набранных из этнических меньшинств и неблагополучных слоев населения. "Мы рассматриваем это как целенаправленную политику набора солдат из депрессивных регионов России", — сказал полковник Красный. Позже InformNapalm, международное разведывательское сообщество, получило данные от сотрудников силовых структур Украины — это были фотографии с телефона, который нашли на территории Бучи после того, как город покинули российские военные. "Как удалось установить волонтерам, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, поселок Князе-Волконское, Хабаровский край) 35-й армии ВВО ВС РФ сержанту Петру Захарову. Большая часть памяти смартфона была заполнена интимными фотографиями российского контрактника и его жены, но среди этого мусора были и более полезные материалы. В том числе групповые фотографии однополчан Захарова, а также некоторые служебные документы, меньшую часть которых мы приведем в качестве доказательства. Именно эти фотографии помогли нам установить его коллег, которые в марте 2022 года также находились в Киевской области Украины и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене", — написали они.

Расследователи предоставили в мае два списка из военных, которые, согласно их данным, имеют отношение к 64-й бригаде и событиям в Буче. "Idel.Реалии" проанализировали списки и нашли как минимум 11 уроженцев и жителей Приволжского федерального округа. Мы задали вопросы им, а также их знакомым и родственникам, которых нашли в социальных сетях. Некоторые из них вышли на связь с журналистами. Александр Колояров из Саратовской области ответил, что уже несколько лет не имеет отношение к 64 мотострелковой бригаде: "Служил до 2017 года там, с 2018 года — на пенсии". Офицер Виктор Локтионов, паспорт которому был выдан в Оренбургской области, не стал комментировать ситуацию. "Пришлите статью или источник хоть почитать, к чему я там отношусь, не имея к этому отношения. А вы всем так в лоб на авось пишите?" — ответил в переписке Локтионов и прекратил общение. Военный из списка 64-й бригады Сергей Балов сказал, что давно не служит и обсуждать эту тему не собирается: "Я уже давно к данной бригаде не отношусь, это первое, а второе — никаких комментариев давать не собираюсь, тем более тут! Извините". "Idel.Реалии" поговорили с мамой рядового Алексея Шияна (Пермский край). Елена Захарова прокомментировала информацию об обвинениях в военных преступлениях служащих из 64-й мотострелковой бригады, в списке которых числится ее сын. "Это кто такое придумал? Бред какой-то", — ответила мать военного в переписке с журналистом.



Мать Алексея Шияна заверила, что он давно не проходит службу и в Украине он никогда не был, а сейчас он якобы живет обычной жизнью, не служит. — Все у сына хорошо, семья — жена и дочка растет. Работает и учится, — ответила Захарова и ограничила возможность писать ей сообщения. Одноклассница Азамата Ниткалиева, уроженца Саратовской области, дала понять, что у себя на родине Ниткалиев не живет. Оксана Роженко ответила, что не знает, где находится Ниткалиев. Еще один уроженец Саратовской области — Александр Егоров на вопрос журналиста написал, что эта информация неверная: он не относится к 64 полку и не может иметь отношение к военным преступлениям в Украине. 64-Я МОТОСТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (№ 51460 (в/ч 51460) — это тактическое соединение сухопутных войск России. Находится в составе 35-й общевойсковой армии. Она сформирована 1 января 2009 года. Расположена в поселке Князе-Волконское в Хабаровском крае. Четвертого апреля, через полтора месяца с начала войны, украинская разведка сообщила, что военные из этой бригады принимали участие в убийствах гражданских в Буче. Они заявляют, что военные пришли в город в середине марта, где заняли шесть домов и убили 12 человек. Как заявляют украинские власти со слов местных жителей, которые оказались в захваченном городе на много дней, женщины и девочки в городе подвергались изнасилованию со стороны российских военных.

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил, что в братских могилах обнаружили 280 человек. 12 апреля он говорил, что власти обнаружили тела уже 403 человек, которые, по их мнению, были убиты российскими военными. Минобороны России утверждало, что ни один мирный житель не пострадал, пока российская армия занимала Бучу. Российские власти называют произошедшее в Буче постановкой и провокацией. Кадры с убитыми, лежащими на улицах, и фотографии братских могил облетели весь мир. 18 апреля президент России Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов". БУЧА В городе Буча до войны жило около 40 тысяч человек. Он расположен всего в 10 км от Киева. Буча — вместе с Ирпенем, Гостомелем, Бородянкой и другими городами Киевской области — больше месяца была в оккупации. После ухода российских войск в регионе обнаружили более тысячи тел погибших местных жителей. Причем многие умерли не от осколочных ранений или артиллерийских обстрелов. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. Фотографии погибших опубликовали Reuters, УНИАН и AFP. В начале июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в Бучанском районе за время оккупации погибли 1 137 человек, а в городе Буча — 461 человек, сообщает Новое время. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвали убийство мирных жителей в Буче провокацией Киева с целью дискредитации России. Минобороны России назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче под Киевом "очередной провокацией" и "постановкой киевского режима для западных СМИ". Служба безопасности Украины сообщает, что установлены лица почти 900 российских военных, совершавших, по их данным, преступления против мирного населения в Киевской области. В Буче и других городах области, по информации украинской стороны, находились военные сразу из нескольких частей армии России. Проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысяч россиян, чьи подразделения базировались на этой территории.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала имена десяти российских военнослужащих, которые, по ее словам, причастны к пыткам мирных жителей в Буче. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Все они — 10 мужчин — представляют 64-ю гвардейскую мотострелковую бригаду из Хабаровского края. Венедиктова напомнила, что президент России Владимир Путин отметил 64-ю отдельную мотострелковую бригаду Сухопутных войск, присвоив ей почетное звание "Гвардейская". Бучанская окружная прокуратура, как заявила она, "присвоила" заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первой десятке этой бригады: младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву, рядовым Григорию Нарышкину, Василию Князеву, Альберту Раднаеву, Сергею Пескареву, ефрейторам Семену Мальцеву, Михаилу Кашину, Андрею Бизяеву, Дмитрию Сергиенко и сержанту Никите Акимову. По ее словам, расследование показало, что во время оккупации Бучи они "захватили в заложники безоружных мирных жителей, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными руками и закрытыми глазами и издевались над ними". Кроме того, как утверждает генеральный прокурор, у людей выбивали информацию о расположении Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, некоторых пытали без причины, а также угрожали убийством и стреляли в их направлении, имитируя казнь. "У нас есть доказательства того, что, конечно, эти солдаты первой в мире армии мародеров грабили местных жителей, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", — добавила Ирина Венедиктова.

Массовое убийство в Буче осудили главы Европейского парламента Роберта Метсола, Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, министры иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также многие общественные деятели, политики, экономисты и журналисты из разных стран. В ответ на события в Буче страны Европы выслали около 200 российских дипломатов (до этого с начала войны было выслано лишь 150 дипломатов). ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ, МАРИЙ ЭЛ "Idel.Реалии" обнаружили, что двое из десяти российских военных, обвиненных украинскими властями в военных преступлениях в Буче, — уроженцы Поволжья. В аккаунте во "ВКонтакте" Василия Князева ("Вася Князев") — предполагаемого контрактника из Марий Эл, служившего в 64 гвардейской мотострелковой бригаде — размещена его фотография с данными геолокации: село Князе-Волконское, 1. В этом населенном пункте, расположенном в 30 километрах от Хабаровска, размещается войсковая часть №51460, соответствующая 64 гв. ОМСБР. Фотография на странице Василия Князева размещена 20 января 2021 года. Она невысокого качества: сделана в темноте, на фоне деревьев и освещаемой прожекторами территории. Следующая фотография, на которой владельца аккаунта видно лучше, размещена почти через год — 19 декабря 2021. Молодой человек в темном пуховике, белых кроссовках "Найк" стоит у постамента памятнику князю Владимиру (это видно из надписи "Святой князь Владимир"). Этот памятник находится у московского Кремля, на Боровицкой площади. Эта фотография — самая свежая в действующем аккаунте Князева из Марий Эл. При этом он регулярно заходит в свой аккаунт, это видно по уведомлениям в соцсети. Согласно паспортным данным, которые опубликовало издание, он является жителем республики Марий Эл (паспорт был выдан в поселке Сернур). Страница во "ВКонтакте", которой Василий Князев пользуется сейчас, не была указана среди его актуальных аккаунтов. "Idel.Реалии" обнаружили ее и попытались пообщаться с возможными знакомыми или родственниками молодого человека. Кстати, Василий Князев из списка InformNapalm и тот, которого "Idel.Реалии" нашли во "ВКонтакте", родились в один день — 21 января 1998 года. Один из тех, кому "Idel.Реалии" написали — "Петр Князев" — сообщил, что Василий не участвует в "военной операции", и что с 2020 года не служит в армии. Это подтверждают и его социальные сети — последняя фотография, тем или иным образом связанная со службой в армии, опубликована в 2020 году. Проанализировав социальные сети Князева, "Idel.Реалии" установили, что молодой человек родом из деревни Русская Ляжмарь. Там же он окончил школу. Корреспондент издания отправился туда. РУССКАЯ ЛЯЖМАРЬ В деревне Русская Ляжмарь Параньгинского района Марий Эл живет бабушка Василия Князева — Мария Васильевна. Добраться до деревни можно, например, на "Газели" — рейсовый автобус ходит сюда дважды в день: в 9:08 утром и полчетвертого, ближе к вечеру. От столицы республики Йошкар-Олы до Русской Ляжмари — 115 километров.

Битком набитая маршрутка (в какой-то момент вошедшие в нее за пределами города пассажиры платят водителю за стоячие места) добирается до места часа за полтора. В том числе и потому, что последние 10-15 километров асфальтированной дороги ремонтировались, возможно, в начале 2000-х. Кто-то из местных замечает, что ремонт дороги планировали на этот год, но перенесли. Автобусная остановка находится на трассе, а до самой деревни еще примерно километр по такой же не особо ремонтировавшейся дороге. Кругом не заросшие поля, на них кое-где работает техника. От свинофермы не осталось даже построек, а бывшие коровники перешли в частную собственность. Но тоже вроде бы пустуют. На вопрос, какая в деревне есть работа, местные называют лесопилку. А так в Русской Ляжмари есть сельская администрация, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Улица Заречная, где живут Князевы — старинная купеческая. Она находится за речкой-ручьем Буй, хвойным парком и центральной усадьбой с парой трехэтажек и административными кирпичными постройками. Сюда проведены газ, а недавно — и водопровод. Вдоль улицы сейчас установлены водонапорные колонки — вместо прежних колодцев. В прошлом эта улица и была всей деревней Русская Ляжмарь. Из названия ясно, что ее населяли русские. Одна из встречных местных жительниц рассказывает: она предполагает, что основным занятием ляжмарских купцов была торговля шкурами скота: — Когда мы копаем огород, эти мелкие кусочки шкур всюду попадаются. Сейчас, по словам этой женщины, в Русской Ляжмари осталась последняя русская, и та — старенькая бабушка. О том, как здесь поселились марийцы, рассказывает Мария Васильевна Князева. На своем примере: "Мы переехали сюда, еще в деревянный дом, в 1971 году. Из Иштры".