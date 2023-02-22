“Превратить договор в объект торгов”. Реакция США на решение Путина приостановить СНВ-3

Очередная попытка Путина шантажировать Запад, которая может привести к фактическому разрыву Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), единственному действующему американо-российскому договору в области ядерных вооружений, - такова первая реакция американских политологов и комментаторов на заявление Владимира Путина о приостановке участия России в этом договоре.

Хотя Владимир Путин туманно сослался на желание стран НАТО нанести России “стратегическое поражение” в Украине как на основную причину своего решения приостановить выполнение Россией условий Договора, американские эксперты видят в этом шаге Путина вполне очевидную попытку повысить ставки в его попытках ослабить поддержку Украины западными странами. Теперь ценой этой поддержки может стать договор СНВ-3.

Путин пытается превратить Договор в объект торгов

– Этот шаг стопроцентно связан с Украиной, - говорит в интервью Радио Свобода бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Кремер. – Угроза отказа от СНВ-3 – единственный инструмент, оставшийся у Путина. Персональные санкции против американцев смешны, никто из нас не грезит побывать в России, у нас нет там активов. Поэтому Путин, по-видимому, считает, что, угрожая договору СНВ-3, он может привлечь внимание Вашингтона. Путин пытается превратить Договор в объект торгов, потому что знает: ограничение ядерного оружия важно для Соединенных Штатов, особенно для администрации Байдена, которая продлила договор СНВ-3 практически без предварительных переговоров, сразу после прихода в Белый дом. Но, я уверен, что эта тактика не сработает. Как сказал Госсекретарь Тони Блинкен, США будут готовы обсуждать вопрос сокращения стратегических вооружений без увязки с другими вопросами, вне зависимости от происходящего в Украине, говорит Дэфид Кремер.

Как подчеркивают многие наблюдатели, заявление Путина вызвало сравнительно спокойную реакцию администрации Байдена. “Печальное и безответственное решение” – это были самые сильные слова, к которым прибег Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении. Российское неучастие в СНВ-3 с практической точки зрения меняет лишь одно: у США и России не будет возможности проводить взаимные инспекции пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет на территории обеих стран. Это крайне важный пункт Договора, но его исполнение было приостановлено с началом пандемии Ковида и не возобновлено. Три недели назад США обвинили Россию в том, что она препятствует возобновлению проверок. Однако в Вашингтоне, судя по всему, давно смирились с потерей возможности проводить инспекции на территории России.

По словам собеседника Радио Свобода Джозефа Дрезена, старшего научного сотрудника Кеннановского института в Вашингтоне, решение Путина не меняет пока существующего стратегического ядерного баланса:

Путин совершил несколько абсурдных шагов в последний год

– Оно не изменяет стратегической позиции России, но дает поводы для беспокойства на Западе. Путин, я думаю, надеется на то, что его решение может способствовать расколу в стане западных союзников по поводу уровня поддержки Украины. На мой взгляд, очевидно, что Кремль пытается запугать своих оппонентов на Западе. Для него было бы большим достижением подорвать единство Европейского союза. Но я не думаю, что ему удастся добиться этой цели. А пока я бы обратил внимание на реакцию Госсекретаря Блинкена, который заявил, что Белый дом больше интересуют не слова, а действия России. США внимательно наблюдают за ее действиями. Если Россия начнет увеличивать свой ядерный арсенал на это будет дан ответ, - полагает Джозеф Дрезен.

У Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы вести плотное наблюдение за российским ядерным арсеналом с помощью спутников, говорят специалисты. Они не ожидают, что Россия попытается втайне увеличить свой ядерный потенциал. Некоторые из экспертов изумлены этим решением Путина, поскольку вполне вероятный демонтаж договора СНВ-3 ничего не даст России. Она не может позволить себе попытку ядерного соперничества с США.

“Путин должен знать, что его военно-промышленный комплекс едва способен обеспечить ведение обычной войны на границе России. Он не сможет выдержать новую гонку ядерных вооружений, - пишет в издании Slate Фрэд Каплан, автор нескольких книг о ядерном противостоянии. – Согласно детальному анализу Федерации американских ученых, если обе стороны нарушат СНВ-3, то Соединенные Штаты смогут увеличить свой арсенал стратегических ядерных боеголовок до 3570 с нынешних 1670, а Россия – до 2629. Впрочем, Путин совершил несколько абсурдных шагов в последний год. Нельзя исключить, что он совершит еще один, сколь бы саморазрушительным он не был”.