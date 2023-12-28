Президент Аргентины выдвинул законопроект о реформах

Президент Аргентины предложил проект крупных изменений в налоговой системе, поправки в избирательное законодательство и меры по управлению государственным долгом, сообщил телеканал France 24.

Попытка реформировать вторую экономику Южной Америки на основе обширного единовременного пакета мер предусматривает его рассмотрение в обеих палатах Конгресса. Reuters обращает внимание на то, что объединённая новым президентом коалиция располагает в обеих палатах меньшинством мест.

Законопроект содержит 664 статьи в диапазоне от приватизации сорока государственных компаний до введения 15-процентного налога на большинство экспортируемых товаров. Милей предлагает также отменить первичные выборы президента.

Предложенный президентом законопроект предлагает увеличение экспортных пошлин на сою до 33 процентов, при нынешних 31. Аргентина крупнейший в мире экспортрёр сои.

Законопроектом предусмотрена налоговая амнистия для для граждан Аргентины, которые пожелают вовзратить на родину ранее незадекларированные активы, криптовалюту и наличность.

Правительство президента Аргентины направило законопроект в Конгресс в минувшую среду и призвало рассмотреть его на внеочередных заседаниях, чтобы обеспечить реформам как можно более скорое утверждение в качестве закона.