Президент Байден: ХАМАС - террористы, США поддерживают Израиль

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вечером во вторниквыступил в Белом доме в связи с нападением радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль и начавшимися боевыми действиями в Израиле и секторе Газа.

Байден охарактеризовал действия ХАМАС как теракты, напомнившие самые кровавые теракты в исполнении ИГ, "чистым и беспримесным злом".

По словам президента США, ХАМАС не защищает права палестинского народа, единственная задача, которую она ставит перед собой - убивать евреев. Байден напомнил о том, что в результате нападения были убиты около тысячи человек, в том числе 14 граждан США, нападавшие джихадисты убивали мирных людей, в том числе детей и стариков, включая людей, переживших Холокост. Президент США также напомнил о захвате ХАМАС заложников, среди которых есть и американские граждане.

Байден несколько раз повторил, что Соединённые Штаты поддерживают Израиль. По словам президента, у Израиля есть не только право, но и обязанность защищаться. При этом он отметил, что призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "соблюдать законы войны".

Байден заявил, что проработает с Конгрессом вопрос о выделении на поддержку Израиля дополнительных средств, а также обеспечит, чтобы у Израиля были средства для защиты. Он упомянул, в частности, о дополнительных средствах ПВО. Соединённые Штаты также готовы направить в регион дополнительные военные силы при необходимости. По словам Байдена, США также предостерегают любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта. Президент призвал американцев к единству, отметив, что поддержка Израиля в нынешней ситуации - это не вопрос политики, а вопрос обеспечения безопасности во всём мире, в том числе в США.

Также вечером во вторник было объявлено, что в ближайшее время Израиль посетит госсекретарь Энтони Блинкен. Он выразит солидарность с израильским народом, а также обсудит меры, необходимые для освобождения заложников.