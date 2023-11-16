Президент Байден: "Страны АТЭС могут рассчитывать на США"

Перед рабочим обедом и выступлением перед главами правительств 21 страны-члена АТЭС, Байден обратился к руководителям крупнейших компаний, рассказав об инвестициях американских компаний в регионе, включая Amazon, Delta Air Lines, PepsiCo, Apple и Boeing. Президент США отметил, что 60% американского экспорта направляется в страны АТЭС.



Обращаясь к отношением между США и Китаем, Байден сказал, что стабильные отношения между США и Китаем полезны для всего мира. США участвуют в делах региона, потому что являются тихоокеанской страной. Он подчеркнул, что США будут твёрдо отстаивать свои ценности и интересы и "продолжат придерживаться дипломатии во избежание неожиданностей и для предотвращения недоразумений".



Администрация США, по словам Байдена, продолжит работу по улучшению трудовых стандартов и выполнению обязательств перед профсоюзами. На этой неделе так и не удалось заключить торговую сделку между 14 странами Индо-Тихоокеанскую экономическую платформу (IPEF). Страны не смогли договориться о повышении трудовых и экологических стандартов и их соблюдении, признал Байден. Об этом пишет "Голос Америки".