Президент Болгарии Румен Радев объявил об уходе в отставку

Президент Болгарии Румен Радев, известный пророссийскими взглядами на войну в Украине, объявил об уходе в отставку. Это может предшествовать его попытке стать премьер-министром.

Заявление Радева. Подробности

В телеобращении к нации Радев заявил, что его "последнее обращение в качестве президента", и что [вице-президент] Илияна Йотова "будет ему достойной заменой".

Радев должен был занимать пост до января 2027 года. Его уход в отставку вызвал широкие предположения о том, что он создаст собственную политическую партию для участия в предстоящих парламентских выборах после недавней отставки предыдущего правительства.

Президент Болгарии исполняет преимущественно церемониальные обязанности, реальные властные полномочия - у премьер-министра.

Политический кризис. Общая картина

Болгария приближается к восьмым парламентским выборам за четыре года, пишет Reuters. В парламенте - множество раздробленных фракций, в результате победителям выборов не удавалось получить большинство или сформировать устойчивые коалиции.

Последняя коалиция просуществовала почти год, пока протесты против нового бюджета и широко распространенная коррупция не вынудили ее уйти в отставку в декабре. Выборы ожидаются в ближайшие месяцы.

Кто такой Радев

Радев, бывший командующий ВВС, год назад подтвердил свою репутацию прокремлевского политика, выступив на Мюнхенской конференции по безопасности с напоминанием о "плане Киссинджера", то есть уступке части украинских территорий "в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину". Радев призвал "бороться за то, что реально возможно".

Радев систематически критикует поведение НАТО, и многие из его комментариев звучат как тезисы Кремля. Радев открыто осуждал попытки Украины защитить себя от российской агрессии.

В марте 2023 года на саммите ЕС, обсуждавшем закупку 1 миллиона снарядов для Украины, Радев не дал согласия на участие Софии в этой программе, а также высказался против поставок болгарских боеприпасов в Украину через третьи страны.



