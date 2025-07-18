Президент Чехии подписал закон о запрете пропаганды коммунизма

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунистических идей. Теперь за поддержку такой идеологии может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Euractiv.

Новая норма касается всех, кто создаёт, поддерживает или продвигает движения, направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание ненависти — расовой, этнической, религиозной, классовой. Коммунизм официально попал в этот перечень. Подобный запрет действует в Чехии в отношении пропаганды нацизма.

Поправки в законодательство были инициированы чешскими учёными, в том числе Институтом по изучению тоталитарных режимов. По их мнению, Чехии давно следовало устранить правовой дисбаланс в отношении тоталитарных идеологий.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), возглавляемая депутатом Европарламента Катержиной Конечной, резко осудила решение властей. "Это очередная неудачная попытка запугать оппозицию и вытолкнуть нас за рамки закона", — заявили в партии.

КПЧМ не представлена в чешском парламенте, но входит в альянс "Хватит" (Stačilo!), который, согласно последним опросам, может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в октябре.

Как именно новый закон повлияет на деятельность чешской компартии— пока неясно.