Президент Чехии пояснил свои слова о "наблюдении за россиянами"

Президент Чехии Пётр Павел в воскресенье пояснил свои слова о необходимости пристального наблюдения за живущими в странах Запада гражданами России. Высказывание Павела, сделанное на этой неделе в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода, привлекло внимание многочисленных пользователей соцсетей и широко цитировалось в СМИ, как связанных с Кремлём, так и независимых.

В интервью президент Чехии, отставной генерал, в прошлом занимавший один из самых высоких постов в руководстве НАТО, в частности, сказал, что в условиях агрессивной войны России против Украины за гражданами России, проживающими в западных странах, "нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше". При этом он указал на то, что во время Второй мировой войны "всё японское население, проживавшее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения". Многочисленные прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы интерпретировали это как призыв заключить граждан России в интернационные лагеря, слова Павела вызвали недоумение и у некоторых антивоенно настроенных россиян и зарубежных комментаторов.

Пресс-служба Павела заявила, что президент не призывал поступать с россиянами так же, как в США - с гражданами японского происхождения, и не имел в виду ограничение их прав. В интервью чешскому телеканалу CNN Prima News в воскресенье сам Павел сказал, что не отказывается от своих слов о необходимости мониторинга деятельности граждан России в странах Запада. При этом он подчеркнул, что не призывал и не призывает к слежке за каждым конкретным россиянином. Речь, по словам президента Чехии, идёт о том, что спецслужбы страны должны наблюдать за тем, что происходит в российской диаспоре и "реагировать на факторы, представляющие собой риски". Это, по его словам, необходимо, чтобы в будущем не повторялись такие события, как взрыв на складе в Врбетице, в котором власти Чехии обвиняют агентов российской ГРУ.

По словам Павела, упоминание им граждан США японского происхождения "не заключало в себе одобрения действий властей США в отношении японцев или предложение действовать подобным образом". Как сказал президент Чехии, он лишь привёл исторический факт, как свидетельство того, какие в прошлом могли приниматься меры в отношении представителей воюющей страны, и ещё раз подчеркнул, что сам он такие меры не поддерживает.

В интервью РСЕ/РС Павел действительно не говорил о поддержке таких мер, ответив на уточняющий вопрос, что выступает за "нахождение под пристальным вниманием спецслужб".