Президент Эквадора ввёл режим вооруженного конфликта в стране

В Эквадоре вооруженные люди в масках ворвались в студию телеканала TC в портовом городе Гуаякиль во время прямого эфира. Они приказали сотрудникам канала лечь на пол; за кадром были слышны выстрелы, трансляция прервалась. Об этом сообщает Би-би-си.

Позже вооруженные люди ушли из здания телеканала, а некоторое время спустя полиция заявила, что все они арестованы. Шеф эквадорской полиции Сезар Сапата сказал журналистам, что задержаны 13 человек, и у них нашли несколько единиц огнестрельного оружия, две гранаты и взрывчатку. Все сотрудники телеканала, как заверяет полиция, живы.

С понедельника в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение в связи с побегом из тюрьмы и исчезновением лидера одной из организованных преступных группировок.

В понедельник и во вторник в разных местах стран, в том числе в столице, Кито, в заложники были взяты как минимум семеро сотрудников эквадорской полиции.

В городе Куэнка неизвестные бросили самодельную бомбу в военный грузовик. В провинции Эсмеральда, как сообщила полиция, взрывные устройства использовались трижды. Достоверных данных о жертвах и пострадавших к вечеру вторника еще не было.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении "внутреннего вооружённого конфликта", назвав террористическими и незаконными 21 преступную группировку. Глава вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что "каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью". В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки, сообщает Ecuavisa.



Чрезвычайное положение в Эквадоребыло объявлено сразу после исчезновения в воскресенье из тюрьмы строгого режима босса группировки "Чонерос". Официальные источники заявили, что заключённого по прозвищу Фито, чьё настоящее имя Адольфо Масиас Вильямар, уже не было в камере утром в воскресенье когда прибыли полицейские для его сопровождения в другую камеру того же тюремного комплекса.

Из одной из тюрем во вторник сбежали 32 заключенных, в том числе лидер мафиозной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико. Он был арестован только в пятницу по обвинению в подготовке убийства генерального прокурора страны, сообщает корреспондент Би-би-си в Эквадоре.

Как сообщает тюремное ведомство Эквадора, беспорядки вспыхнули в тюрьмах шести из 24 провинций страны. Спецназу полиции и военным пришлось подавлять бунты в тюрьмах провинций Эль Оро, Лоха, Чимборасо, Сотопаши, Асуай и Пичинча.

В настоящее время нет ясности относительно возможной связи между захватом телевизионной станции и побегами из тюрем. Однако, произошедшее явно свидетельствует, что в Эквадоре продолжает ухудшаться обстановка с точки зрения безопасности.

Правительство Перу во вторник объявило чрезвычайное положение на северной границе с Эквадором и перебрасывает туда дополнительные силы полиции и военных.