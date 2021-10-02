Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об "уходе из политики"

Президент Филиппин Родриго Дутерте неожиданно решил уйти из политики. Сообщившие об этом западные СМИ припоминают филиппинскому лидеру и призывы убивать наркоторговцев, и хамские разговоры с другими лидерами, и частое употребление выражений вроде "сукин сын".

Как отмечает "Би-би-си", Дутерте не может баллотироваться на второй президентский срок по конституции. Но он мог бы стремиться занять пост вице-президента. Однако, в субботу на официальном мероприятии в Маниле, где ожидалась его регистрация для участия в выборах, он заявил об отказе регистрироваться. По словам Дутерте, баллотироваться на пост вице-президента было бы нарушением конституции.

Наблюдатели, однако, не верят, что Дутерте окончательно уйдёт из политики. Говорят, что в его намерения, вероятно, входит продвижение по политической лестнице своей дочери.