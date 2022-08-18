Президент "Формулы-1": гонок в России больше не будет 

Президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали заявил, что самые престижные и популярные в мире автомобильные гонки больше не будут проводиться в России.

Доменикали отметил, что "деньги за проведение Гран-при России были безумными, но некоторые вещи не подлежат обсуждению". "Могу пообещать: мы не будем вести с русскими никаких переговоров, гонок там больше не будет", – резюмировал руководитель "Формулы".

Гран-при России "Формулы-1" проводились с 2014 года на автодроме в Сочи, построенном по распоряжению Владимира Путина. В следующем сезоне российский этап гонок должен был переехать под Санкт-Петербург.

Сообщалось, что строительством новой трассы стоимостью 11 миллиардов рублей занимались двоюродный племянник президента России Михаил Шеломов, а также компания друга Путина Юрия Ковальчука. Автодром должен был быть построен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, рядом с горнолыжным курортом "Игора". Путин был на открытии курорта. Там же в 2013-м праздновала свадьбу его дочь Катерина Тихонова. Издание "Проект" в свою очередь утверждало, что владелец курорта - мать предполагаемой внебрачной дочери Путина Елизаветы Кривоногих.

С начала вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.

Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что "отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека".