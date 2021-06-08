Президент Франции получил пощёчину во время выхода к гражданам

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину во время выхода к жителям коммуны Тен-ЛʼЭрмитаж во время поездки по стране. Инцидент произошёл 8 июня на юго-востоке Франции.

Два человека арестованы после случившегося по подозрению в применении насилия против официального лица, передаёт Le Figaro. Газета отмечает, что это первое нападение на политика.

Инцидент произошёл около 14-30 по московскому времени. Макрон собирался поехать из пригорода в город Валанс, чтобы пообедать в ресторане "Маленький клерк". Но вышел к сторонникам, которые скандировали лозунги в его честь. В этот момент его ударил находившийся среди них мужчина в зелёной футболке и маске.

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На записи видно, что он прокричал в этот момент "Долой макронизм" и, возможно, кричал боевой лозунг французской армии во время королевского правления "Монжуа Сен-Дени!" ("Ура, св. Дионисий!").

Мотивы и имя нападавшего пока не сообщались. Личность второго задержанного не раскрывалась. Один из очевидцев сообщил, что нападавший был в компании двух анархистов, передаёт Le Parisien. С осуждением случившегося выступают ведущие французские политики. Незадолго до случившегося Макрон заявил о необходимости взаимоуважения в политике.