Президент Германии подверг РПЦ резкой критике из-за войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в среду в германском городе Карслсруэ на открытии одиннадцатой пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, подверг резкой критике Русскую православную церковь, обвинив её в поддержке войны в Украине.

Как заявил Штайнмайер, руководство РПЦ "оправдывает агрессивную войну против Украины – против своих собственных и наших братьев и сестёр по вере" за поддержку агрессивной войны России против Украины. Президент ФРГ считает, что руководство РПЦ ведёт церковь "кощунственно неверным путём", который противоречит истинной вере. По словам Штайнмайера, ведущие представители Московского патриархата распространяют пропаганду, которая "произвольно заявляет о том, что имперские мечтания и диктатура угодны Богу". Как отметил германский политик, в сознательных атаках на гражданские объекты, в том числе храмы, "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью".

Представители РПЦ также участвуют в конгрессе в Карлсруэ. Штайнмайер отметил, что не против диалога с ними, однако он не должен быть сведён к сугубо религиозным вопросам. "Необходимо говорить о жертвах, о преступниках и их пособниках", – сказал он.

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний подверг слова германского президента критике. По его мнению, в заявлении Штайнмайера содержались "ничем не подтверждённые обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского патриархата". Он назвал слова Штайнмайера грубым давлением на крупнейшую межхристианскую организацию.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл не осудил российское вторжение в Украину, а некоторые его заявления могут трактоваться как его поддержка. Ряд иерархов РПЦ прямо поддержали действия российских властей. Украинская православная церковь, административно имевшая статус самоуправляемой в рамках РПЦ, публично заявила о своей полной независимости.

Всемирный совет церквей — крупнейшая международная экуменическая организация, объединяющая более 300 церквей, главным образом протестантских, а также православных и англиканских. Римско-католическая церковь не участвует в его работе.