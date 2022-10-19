Президент Германии Штайнмайер отложил визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отложил визит в Киев, который планировался на четверг 20 октября. Об этом в среду сообщило со ссылкой на источники германское издание Bild. Вечером в среду сообщение подтвердило агентство DPA. Причиной названы "соображения безопасности".

Как утверждает Bild, отказаться от визита порекомендовали МИД, МВД и органы безопасности Германии, решение было принято 18 октября. В Киеве, по данным Bild, были этому удивлены. Отмечается, что 20 октября столицу Украины должен посетить глава одного из государств, кто именно - не называется.

10 октября после перерыва в несколько недель Киев подвергся российским ракетным ударам. В несколько последующих дней по столице Украины также наносились удары, есть жертвы среди мирного населения.

DPA отмечает, что Штайнмайер всё же надеется осуществить визит в Украину "в ближайшее время".

Ещё в мае президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ приехать в Украину. Этому предшествовала размолвка между двумя странами вокруг возможного визита - Штайнмайер утверждал, что собирался приехать в Киев ещё в апреле, после того, как российские войска покинули окрестности столицы Украины, однако якобы не получил согласия украинской стороны. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украине критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".