Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл сегодня утром в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает телеканал NTV. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первая поездка Штайнмайера в Киев с начала российской военной операции. Визит дважды откладывался. Изначально он должен был состояться 12 апреля. Однако был отменён в тот же день по инициативе Украины. По словам Штайнмайера, в Киеве сочли визит нежелательным. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украину критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".

Второй раз визит планировался 20 октября, но был отменён по соображениям безопасности из-за массированных обстрелов украинских городов, в том числе Киева, со стороны России.