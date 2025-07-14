Президент или воевода? Блогеры – о языковой политике Путина

Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. В них в качестве одной из угроз для русского языка, поддерживающего "единую культурно-цивилизационную общность Русского мира", указывается использование в России слов, заимствованных из других языков.

Власти намерены сократить употребление в официальной речи заимствованных слов. Кроме того, в рамках языковой госполитики Кремль планирует продвигать русский язык, который назван "национальным достоянием России и одной из основ российской государственности", как средство межнационального общения на постсоветском пространстве и повысить его популярность в зарубежных странах.

В июне Госдума приняла закон, направленный на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве. Нововведение охарактеризовали как "защиту русского языка от чрезмерного использования заимствований".

Блогеры эту борьбу за чистоту языка не оценили.

Олег Пшеничный:

Путин подписал 20 страниц отборного, бессмысленного, но вредного бреда про русский язык.

Барух-Александр Плохотенко :

Читая сообщение о подписании в России президентского указа об утверждении основ государственной языковой политики России, вспомнил про давнюю советскую методу реагирования на официальные сообщения – понимай всё наоборот: говорят, что всё отлично, – значит, где-то подгорело.

Оксюморон в чистом виде: Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, „отмены“ русской культуры „в том числе русской литературы“.

Это заявляют те, кто столько сил, денег, ракет положил на то, чтобы всё русское, включая язык, литературу на этом языке воспринимали исключительно со знаком минус.

Алексей Копытко:

Истинным мерилом границ "русского мира" для Кремля является "нога русского солдата". А не язык

Более 10 лет назад РФ начала сфокусированно продвигать русский язык за рубежом как элемент построения "русского мира". Эта задача прямо возложена не только на МИД, но и на Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования, Минкульт, Россотрудничество и другие федеральные органы власти. Техническим инструментом, кроме прочих, является специальный фонд "Русский мир", который патронирует Лавров и ещё три министра. Т. е., у россиян (конкретно – у МИД и АП) в деле решения языковых задач за рубежом есть руки и деньги.

Буквально на днях ВЦИОМ выиграл тендер (примерно $500 тыс.) на изучение ситуации с продвижением русского языка. Целевые страны – Азербайджан, Узбекистан, Венесуэла, Индия, Китай, ОАЭ. В 2024 г. ВЦИОМ изучал состояния русского языка в Израиле, Индии, Казахстане, Китае, на Кубе и в Египте.

Среди прочего, власть РФ заинтересована в привлечении мигрантов хотя бы с минимальным знанием языка. Для чего серьёзно изучают варианты усиления инфраструктуры в странах ЦА, прежде всего – в Узбекистане и Таджикистане. Чтоб учить людей не в Москве. (...)

На базе "Русских домов" Примакова-внука русский язык за рубежом изучали около 14 тыс. человек. Явно мало, но опору создаёт. (...)

И надо не забывать (тут Путин очень помог своей болтливостью): истинным мерилом границ "русского мира" для Кремля является "нога русского солдата". А не язык или что-то ещё.

Антон Белов:

И ведь никого не смущает, что, по статистике, в среднем каждое 10-е употребляемое слово – это англицизм (или заимствованное слово). Более того, еще каждое 5 из оставшихся 9-ти – это уже ставшее "их", но притом тоже заимствованное, просто очень давно. А уж забавный факт, что на первую букву алфавита есть только два исконно русских слова – вообще никто из "пУтреотов" не знает.

Андрей Кордочкин:

В ходе усилий по защите языка логично слово президент заменить на царь

А что же будут теперь делать с фейком, дискредитацией, спикерами, цензурой, иноагентами, операцией, кодексом, конституцией, проституцией, министрами, прокурорами, генералами, президентом, наконец?

Многие увлеклись поиском заимствованных слов в самом тексте указа.

Андрей Нечаев:

В ходе усилий по защите языка логично слово президент заменить на царь или хотя на воевода.

Вообще эта тема не нова. В 19 веке с иностранными словами пытался бороться великий Даль. Он подбирал аналоги. Так, слово пьедестал предлагал заменить словом стояло.

Вадим Батаев:

Музыкой навеяло следующее: "Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой" (В.Г. Белинский).

Наталья Барабаш:

Много чего смертельно угрожает сегодня России. Спектакль Жени Беркович, приключения Эраста Фандорина, Йельский университет.

Но особо опасны для жизни государства иностранные… нет, не шпионы. И не агенты. Слова. Именно поэтому Путин, как сообщают сми, "подписал указ о борьбе с иностранными словами".

И что вы думаете? Враги прорвались в святую святых. В составители указа. Такого там понаписали на иностранных языках! Лет так на десять по сегодняшним временам.

Сама я париться не стала. Попросила ChatGPT проверить первую страницу указа и еще наугад - четвертую - на предмет злонамеренного использования иностранных слов, особенно там, где их можно заменить русскими.

Вот, читайте донос ИИ:

В двух приведённых листах я насчитал 38 слов (35 уникальных корней), которые попали бы под действие свежего запрета. Каждому из них возможна описанная русская замена — иногда вполне естественная («опасности» вместо «риски»), а иногда довольно громоздкая («народнокультурного» вместо «этнокультурного»).

И ведь это только в двух страницах! Что это, как не диверсия, саботаж и неуважение к президенту, тьфу, главе государства?!

Кстати, в радостной заметке газеты «Ведомости» об этом долгожданном указе ChatGPT насчитал 28 иностранных слов, которые можно заменить.

Враги, кругом враги! Или идиоты…

Для особо дотошных вот список иностранных слов из указа:

Иноязычное слово в тексте / Возможная русская замена

1 Президент — Глава государства

2 Федерация / федеральный Союз / — союзный

3 Национальный / многонациональный — Народный / многонародный

4 Элемент — Часть

5 Культура, культурный — Обычай / стро́й / культурный*

(устоявшееся, но можно «обычно-нравственный» в духе указа)

6 Мировой — Всемирный

7 Цивилизационный — Культурно-исторический

8 Общность — Единство

9 Координированные — Согласованные

10 Комплексные — Всесторонние

11 Традиций — Обычаев

12 Общество — Народ / сообщество*

13 Ограничения — Уменьшения / стеснения

14 Использования — Пользования

15 Дискриминации — Притеснения

16 Массовой — Общенародной

17 Информации — Сведений

18 Идеологических — Идейных

19 Конституцией — Основным законом

20 Законодательные — Правовые

21 Организационные — Устроительные

22 Экономические — Хозяйственные

23 Республика — Народная земля / край

24 Этнических — Народных

25 Гарантии — Поруки

26 Сохранения — Сбережения

27 Этнокультурного — Народнокультурного

28 Многообразия — Разнообразия

29 Дополнительная — Добавочная

30 Меньшинств — Малых народов

31 Совершенствования — Улучшения

32 Политики — Правила / строй

33 Реализации — Воплощения

34 Сфера — Область

35 Риски — Опасности

36 Проблемы — Трудности

37 Глобализационных — Всемирных

38 Процессов — Ходов / течений