Президент Индонезии сообщил о планах Путина посетить саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран G20, который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

Как рассказал Виодо в интервью Bloomberg, российский президент лично сообщил ему о желании приехать на саммит. На Бали, по словам президента Индонезии, также собирается приехать и председатель КНР Си Цзиньпин.

Представитель Кремля отказался от комментариев. Неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин примет участие в саммите, но не уточнял, в каком формате.

29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги.

В конце июня Видодо приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. 18 августа, они провели телефонный разговор, в котором, по сообщению Кремля, затронули вопросы подготовки к саммиту. Другие подробности не приводятся.

Как отмечает Bloomberg, если визит Путина состоится, то саммит G20 станет первым после начала войны в Украине мероприятием с участием лидеров западных стран, на котором будет присутствовать президент России.