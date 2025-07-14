Президент Камеруна, которому 92 года, будет баллотироваться опять

Президент Камеруна Поль Бийя, старейший действующий глава государства в мире, объявил о намерении участвовать в президентских выборах, назначенных на 12 октября 2025 года.

Соответствующее заявление появилось в воскресенье на его официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Я — кандидат в президенты. Моя решимость служить вам столь же велика, как и масштаб вызовов, с которыми сталкивается наша страна", — говорится в публикации.

Бийя занимает пост президента Камеруна с 1982 года. После отмены ограничения на число президентских сроков в 2008 году он получил возможность баллотироваться неограниченное число раз. В случае победы он останется у власти до 99 лет.

Вопросы о состоянии здоровья Бийя регулярно становятся предметом общественного обсуждения, особенно после его 42-дневного отсутствия в прошлом году. Власти тогда заявили, что он чувствует себя хорошо, и запретили публичные обсуждения этой темы, сославшись на соображения национальной безопасности.

О выдвижении Бийя давно ходили слухи, однако официального подтверждения до сих пор не было. Его кандидатуру активно поддерживают члены правящей партии — Камерунского народно-демократического движения (CPDM).

О своём намерении участвовать в выборах также заявили несколько оппозиционных политиков, включая Мауриса Камто, Джошуа Оси, Акеру Муну и Кабрала Либии. Они выступают с резкой критикой многолетнего правления Бийя и требуют реформ, обеспечивающих прозрачность и подотчётность избирательного процесса.

Камерун продолжает сталкиваться с острыми проблемами — от экономических трудностей и сепаратистского конфликта в англоязычных регионах до террористической угрозы на севере. Там активно действует радикальная исламистская группировка Боко Харам, связанная с ИГИЛ. Она выступает против светского образования и известна серией кровавых нападений в регионе озера Чад, в том числе на территории Камеруна.