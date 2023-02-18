Президент Кыргызстана сообщил о встрече со всеми экс-президентами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке сообщил, что провел встречу со всеми бывшими президентами страны. Это первая подобная встреча в истории. Многие из бывших глав Кыргызстана лишились власти в результате массовых протестов, против некоторых были возбуждены уголовные дела.

Когда и где состоялась встреча, Жапаров не сообщил. Он написал, что давно думал о необходимости объединить всех бывших глав государства и отметил, что "пока не объединятся лидеры, не объединятся и их сторонники". По словам Садыра Жапарова, бывшие президенты обсудили прошлое и поддержали инициативу объединения.

"Конечно, бывшие президенты говорили горькие слова, рассказали о своих обидах, признали допущенные ошибки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это было моей целью. Да, в политике каждого из них были недостатки, случились трагические события и были кровопролития", - написал президент. Он призвал граждан страны объединяться и думать об интересах Кыргызстана, - сообщает Радио Азаттык.

Пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев уточнил, что во встрече приняли участие бывшие президенты Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. По словам Султанбаева, "местом по понятным причинам была определена нейтральная территория".

С момента независимости Кыргызстана пост президента занимали Аскар Акаев (1991 – 2005 годы), Курманбек Бакиев (2005 – 2010 годы), Роза Отунбаева (2010 – 2011 годы), Алмазбек Атамбаев (2011 – 2017 годы) и Сооронбай Жээнбеков (2017-2020 годы). Акаев бежал из страны после революции в 2005 году, а Бакиев – после революции 2010 года. Жээнбеков также досрочно покинул пост президента в 2020 году после массовых протестов. Отунбаева была временным президентом. Атамбаев отстранён от власти не был, однако был лишен статуса экс-президента и пробыл в тюрьме более 3,5 лет. Несколько дней назад, однако, его досрочно освободили, сообщалось, что он улетел из страны. Акаев и Бакиев также живут за границей.

Кыргызстан входит с Россией в военно-политическое объединение ОДКБ и в Евразийское экономическое сообщество. При этом страна заняла фактически нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, не признав аннексию Россией украинских территорий, но и не осудив действия Москвы. Обсуждались ли на встрече бывших президентов в том числе внешнеполитические вопросы, не сообщается.