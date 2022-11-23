Президент Молдовы: российский режим оставляет нас в темноте и холоде

В МИД Молдовы в среду был вызван посол России - после того, как российский массированный ракетный удар по Украине привёл к отключениям электричества почти по всей территории Молдовы.

По данным властей, без энергоснабжения осталось подавляющее большинство населённых пунктов страны - из-за аварийного отключения системы энергоснабжения. В столице Молдовы Кишинёве остановился общественный транспорт, не работали светофоры. Примерно спустя час электроснабжение начало восстанавливаться.

Без света осталось также самопровозглашённое Приднестровье.

Президент Молдовы Майя Санду в фейсбуке обрушилась с резкой критикой на российские власти. "Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении. Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен вести в сторону свободного мира" - написала Санду. Она также пообещала, что все технические проблемы будут решены, и свет вернётся в дома.

В предыдущий раз электричество в Молдове отключалось 15 ноября, во время предыдущей массированной российской атаке на энергетические объекты соседней Украины, откуда Молдова получает часть электроэнергии.

В Кишинёве в последние недели проходят массовые акции протесты оппозиции, которая обвиняет проевропейские власти страны в энергетическом кризисе и повышении цен. Власти считают, что организаторы протестов, в том числе находящийся за границей миллиардер Илан Шор, связаны с Россией.