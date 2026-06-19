Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого орла – высшей награды страны. В канцелярии польского президента заявили, что решение связано с оешением украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ имя "Героев УПА".

"Президент Республики Польша обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Поэтому после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооружённых сил Украины названия "Героев УПА" я принял решение лишить его Ордена Белого орла", – заявил Навроцкий.

Зеленский был награждён Орденом Белого орла в 2023 году при президенте Анджее Дуде за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

После нынешнего решения Варшавы министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что отказывается от польского ордена "За заслуги перед Польшей", которым был награждён в 2022 году. По словам Сибиги, решение лишить Зеленского награды стало "стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва".

"Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в отношении не только президента Зеленского, но и украинского государства", – написал Сибига в фейсбуке.

Министр подчеркнул, что на фоне действий польских властей не видит возможности сохранять полученную ранее награду и намерен вернуть её польской стороне.

УПА – Украинская повстанческая армия – вооружённое партизанское формирование украинских националистов времён Второй мировой войны и послевоенного периода, действовавшее в основном на территории Западной Украины под политическим контролем Степана Бандеры. Своей целью УПА называла создание независимой Украины, без контроля со стороны СССР и нацистской Германии.

В 1943–1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции произошли массовые убийства польского населения, ответственность за которые польская сторона возлагает на УПА. По оценкам большинства польских историков, жертвами этих событий стали около 35–40 тысяч поляков, хотя в польском общественном и политическом дискурсе нередко звучит цифра в 100 тысяч погибших. Польский парламент квалифицировал эти события как геноцид. Факт массовых убийств поляков на Волыни признают и украинские историки, обращая внимание, однако, на то, что в ходе украинско-польского конфликта в регионе значительные жертвы понесло и украинское население.

В последние годы Украина и Польша сделали ряд шагов к разрешению исторических противоречий. В 2023 году в Луцке, центре Волынской области, прошли церемонии памяти жертв Волынской трагедии, в которых участвовали главы двух государств. В западных регионах Украины начаты работы по эксгумации тел жертв тогдашних событий.





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