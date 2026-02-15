Президент Польши поддержал создание собственного ядерного проекта

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью телеканалу Polsat News, что он является "большим сторонником вступления Польши в ядерный проект".
Рассуждая о растущей международной нестабильности и неопределенности в сфере безопасности, Навроцкий заявил, что Польше следовало бы начать работу в этом направлении "с соблюдением всех международных норм".
"Мы – государство, находящееся непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше", – заявил Навроцкий.
Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на возникновение польской ядерной программы, Навроцкий заявил, что "Россия может агрессивно отреагировать на что угодно".
- Весной 2025 года предыдущий президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерные боеголовки на территорию своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии. В прошлом году Польша подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к распространению на Польшу французской системы защиты от ядерных ракет.
- 10 сентября 2025 года в ходе ночной атаки российской армии по объектам в Украине в воздушное пространство Польши вторглись 19 российских дронов. Оперативное командование Вооруженных сил Польши квалифицировало это как "акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан". На следующий день Польша обратилась к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и технологии противодействия дронам.