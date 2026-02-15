Президент Польши поддержал создание собственного ядерного проекта

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью телеканалу Polsat News, что он является "большим сторонником вступления Польши в ядерный проект".

Рассуждая о растущей международной нестабильности и неопределенности в сфере безопасности, Навроцкий заявил, что Польше следовало бы начать работу в этом направлении "с соблюдением всех международных норм".

"Мы – государство, находящееся непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше", – заявил Навроцкий.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на возникновение польской ядерной программы, Навроцкий заявил, что "Россия может агрессивно отреагировать на что угодно".