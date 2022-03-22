Президент РСЕ/РС осудил преследование журналистов Радио Свобода в РФ

Президент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразил обеспокоенность в связи с уголовным преследованием журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова, который сотрудничает с сайтом Сибирь.Реалии. Он также высказался о давлении российских властей на журналисток сайта Север.Реалии Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову.

"Систематическое преследование Кремлем Юлии Парамоновой, Андрея Новашова и Светланы Прокопьевой за их работу в качестве журналистов Радио Свобода вызывает сожаление. Нам никто не помешает сообщить русскому народу правду в тот момент, когда он нуждается в ней больше, чем когда-либо", - приводит слова Флая Сибирь.Реалии.

21 марта стало известно, что в отношении Новашова завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. У него прошел обыск, он находится в изоляторе временного содержания. Редакции Сибирь.Реалии не удалось связаться с адвокатом Новашова.

Журналистку Юлию Парамонову из Калининграда вызвали в прокуратуру для "дачи объяснений по факту размещения информации в СМИ". Ей указывали на то, что она сотрудничала со СМИ, признанным в России "иностранным агентом".

Рано утром 18 марта полицейские пришли с обыском к сотрудничающей с Север.Реалии Светлане Прокопьевой. Они выбили дверь в ее дачном домике, надели на Прокопьеву наручники и увезли на допрос. Обыски одновременно проводились у местных независимых журналистов и оппозиционных политиков. Прокопьева в данный момент находится в статусе свидетеля по делу о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.