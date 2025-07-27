Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить санкции против Российской Федерации, несмотря заявление министра по европейской интеграции Неманьи Старовича о том, что такие санкции возможны при условии скорого вступления Сербии в Европейский союз.

"Мы не будем вводить санкции против России. Наша политика базируется на принципах и национальных интересах", — заявил Вучич в интервью изданию Kurir. Он назвал "неосторожными" заявления Старовича, которые вызвали резкую реакцию российских провластных СМИ, увидевших в них разворот политики Белграда в сторону Брюсселя. Теперь те же издания называют позицию Сербии "взвешенной" и "дружественной".

Представители руководства Европейского союза выразили разочарование тем, что Сербия продолжает отказываться от синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС, хотя и претендует на членство в Евросоюзе.

В июне сербское Министерство обороны заявило, что для любого будущего экспорта оружия, произведенного в стране, потребуется согласие Совета национальной безопасности и разрешение других соответствующих органов. Недавно Сербия столкнулась с давлением со стороны Москвы, которая обвинила Белград в экспорте оружия в Украину через третьи страны.

По словам Вучича, он "лично писал" решение Совбеза о запрете экспорта оружия. Он также утверждает, что с 1 июля Сербия "не экспортировала ни одной пули" за рубеж, "несмотря на высокий спрос". По его словам, страна сознательно пошла на экономические трудности, чтобы "сохранить моральную и дипломатическую независимость".