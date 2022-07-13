Президент Шри-Ланки, не уйдя в отставку, бежал из страны

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, отставки которого добивались участники массовых акций протеста, утром в среду бежал из страны. Сообщается, что на самолёте ВВС он прибыл на Мальдивы.

Несколько дней назад протестующие взяли штурмом президентский дворец в городе Коломбо. Раджапакса находился под защитой военных. Спикер парламента заявлял, что президент согласился 13 июля уйти в отставку. Однако тот покинул страну, не заявив о своём уходе с поста. Сообщения о об этом вызвали новый взрыв негодования участников акций протеста.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил себя исполняющим обязанности президента и в этой должности заявил о том, что в стране вводится режим чрезвычайного положения. Демонстранты, однако, требуют и отставки премьера. Сообщается о штурме здания правительства в Коломбо.

Протесты проходят на фоне крупнейшего в новейшей истории экономического кризиса в стране.