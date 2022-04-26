Президент Словакии обратилась на русском языке к российским солдатам 

Президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским солдатам и их командирам. В видеобращении глава Словакии назвала войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких онсований". "Никто вам не угрожал, никто не хотел причинить вам вред, а вы вред причиняете", - подчеркнула Чапутова, перечислив несколько резонансных военных преступлений, в частности - изнасилований украинских женщин, совершённых российской армией.

"Если вы ещё чувствуете в себе хотя бы остатки человечности - оживите её и покончите с этой ужасной войной", - призвала российских солдат президент Словакии.

Также, предваряя своё видеообращение в твитере, Чапутова написала следующее : "Своим вторжением в Украину Россия принесла страдания и боль, число жертв сексуального насилия продолжает расти. Никакая война не может служить оправданием для таких преступлений. Я обращаюсь к российским солдатам и их начальству с призывом положить конец их насилию".

Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.