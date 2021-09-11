Президент США Байден призвал американцев к единству

В Нью-Йорке, в мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени (15:46 мск), после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр, сообщает Би-би-си.





Чтение еще пять раз останавливалось для минуты молчания еще пять раз - в те часы и минуты, когда 20 лет назад происходило ужасное и непоправимое: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет врезался в крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня Всемирного торгового центра.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении. "Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю боль, как будто ты услышал новости несколько секунд назад", - заявил он.

По словам Байдена "единство" не означает, что все американцы должны верить в одно и то же. "Но мы должны испытывать глубокое уважение и веру друг в друга и в нашу нацию", подчеркнул он. В начале почти семиминутного обращения Байден вспомнил о своих друзьях, потерявших близких во время теракта в Нью-Йорке. "Но даже во мраке должен быть свет", — сказал глава американского государства, обращаясь к близким всех погибших, людям более чем 90 национальностей и тысячам раненых: "Америка любит вас и помнит о вас". Как отмечает Международное французское радио, глава Белого дома почтил память погибших, высказал благодарность всем, кто, рискуя своей жизнью, спасал других, призвал нацию к единству.



