Президент США Байден: "Путин ошибся. Мы с украинским народом"

Президент США Джо Байден выступил вечером во вторник в Конгрессе со своей первой речью "О положении дел в стране". Значительную часть своего выступления Байден посвятил российскому вторжению в Украину. Он заявил, что российский президент Владимир Путин, приказав напасть на Украину, решил "потрясти основания свободного мира, думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся".

Байден оценил как мужество украинского народа, так и сплочённость Запада перед лицом агрессии. "Да, мы – Соединенные Штаты – вместе с украинским народом".

Байден заявил, что Путин будет привлечён к отетственности за свои действия.

"На протяжении нашей истории мы выучили этот урок: когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса". – сказал он. Действия России он назвал "войной Путина", которая была, по его словам, преднамеренной и неспровоцированной.

Байден также объявил, что США вслед за странами ЕС и Канадой закрывают свое воздушное пространство для российских самолётов. Он пообещал предоставить Украине помощь, вновь подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но сказал, что они готовы защищать "каждый дюйм" территории союзников по НАТО.

Байден также рассказал о санкциях против России: "Мы перекрыли доступ России к высоким технологиям. Это ослабит их армию на годы вперед". Также президент США подтвердил создание специальной международной группы для расследования происхождения имущества российских олигархов.

"Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Демократии отвечают на вызов. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира" - заключил Байден.

Члены Конгресса приветствовали Украину в лице ее посла в США Оксаны Макаровой, присутствовавшей в зале как гостья первой леди США, овацией.