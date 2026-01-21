Президент США Дональд Трамп выступает на форуме в Давосе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступает в эти минуты на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Швейцарии. Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт "Настоящее Время".

Гренландский вопрос

Выступление происходит на фоне последних заявлений Трампа и других представителей администрации США о необходимости установить контроль над Гренландией, а также других разногласий между Соединёнными Штатами и их союзниками. Трамп заявил, что уважает народ Гренландии и народ Дании, однако, по его словам, "ни одна страна не может обеспечить безопасность Гренландии лучше, чем США". Трамп напомнил о том, что в годы Второй мировой войны Соединённые Штаты защищали Гренландию, и обвинил Данию в "неблагодарности". Он отметил, что Гренландия расположена в стратегическом месте, и там сталкиваются интересы России, США и Китая.

Трамп отметил, что контроль над Гренландией - ключевой национальный интерес США, не из-за её природных ресурсов, а именно из-за её геостратегического положения. В частности, он отметил, что Гренландия нужна для создания системы ПВО, которая будет защищать США и Канаду. "Я хочу немедленно провести переговоры о том, чтобы Соединённые Штаты приобрели Гренландию", - сказал Трамп, подчеркнув, что такие прецеденты были в истории. "Мы не хотим использовать силу, мы просто просим передать нам Гренландию", - сказал президент США. Он подчеркнул, что настаивает именно на передаче острова США, а не об аренде или углублении сотрудничества. "У меня маленькая просьба, я прошу только кусочек льда", - сказал он. По словам Трампа, он будет признателен в случае согласия и "запомнит" возможное несогласие.

Власти как Гренландии, так и Дании возражают против продажи острова и в целом установления контроля США над ним.

По словам президента США, Вашингтону нужны сильные, а не слабые союзники, и призвал Европу "быть сильной", пояснив, что имеет в виду, чтобы Европа начала проводить ту же политику, что и администрация США. По словам Трампа, он не уверен, что союзники будут воевать за США, Америка же, по его словам, готова помочь союзникам.

О войне в Украине

Трамп коснулся и войны в Украине, заявив, что, если бы не победа Джо Байдена на выборах в 2020 году, войны в Украине бы не было. При этом он вновь выступил с утверждением, что эти выборы были сфальсифицированы. По словам президента США, он говорил президенту России Владимиру Путину: "Украина твоё больное место, но ты с ней ничего не сделаешь", однако после прихода Байдена к власти Путин всё же решился на вторжение. Трамп рассказал о ещё одном разговоре с Путиным, во время которого, по его словам, российский президент сказал, что не мог разрешить конфликт между Арменией и Азербайджаном долгие годы, а Трампу это удалось.

Президент США отметил, что урегулированием в Украине должны заниматься европейцы, а США "не имеют к этому никакого отношения", однако участвуют в мирном процессе из соображений гуманизма. По словам Трампа, в прошлом месяце в Украине погибла 31 тысяча военных с обеих сторон. "Я просто хочу это остановить, это не поможет США, но это молодые люди, людские души", - сказал Трамп о своей миротворческой инициативе. Президент США сказал, что встретится в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом о его прибытии в Давос пока не сообщалось, как и о планах встречи с Трампом.

Трамп также повторил свои тезисы о том, что только его вмешательство заставило другие страны-члены НАТО увеличить военные расходы.

Трамп описал достижения США и раскритиковал Европу

Трамп начал своё выступление с описания достижений своей администрации за прошедший год, прежде всего в сфере экономики. По словам Трампа, США вышли на траекторию высокого экономического роста благодаря политике его администрации. То, что происходит в Америке в сфере экономики, Трамп назвал "волшебством". Президент США подверг критике страны Европы, сказав, что она "движется не в том направлении", особенно отметив проблемы с миграцией и деиндустриализацией. Особенно сильно он раскритиковал так называемую зелёную энергетику, в особенности ветряные электростанции. Трамп также выступил в защиту своей политики в сфере импортных пошлин на товары из других стран.

Поломка самолёта

Трамп прибыл в Швейцарию днём в среду, с некоторым опозданием по сравнению с графиком.

Сообщалось, что после вылета он был вынужден вернуться в США из-за незначительной поломки президентского самолёта.