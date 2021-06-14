Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Североатлантический союз критически важен для соблюдения американских интересов. Байден назвал священной обязанностью союзников соблюдать положения 5-й статьи союзного договора о коллективной обороне.

Джо Байден, прибывший в Брюссель 14 июня для участия в саммите НАТО, провозгласил: Соединённые Штаты – на стороне Европы.



Участие Байдена в саммите НАТО входит в программу его первого европейского турне после вступления в должность президента США в январе этого года.

Целью европейских встреч Байдена заявлено восстановление отношений с партнёрами по Североатлантическому союзу после четырёх лет спорных отношений при администрации Дональда Трампа.

В Брюсселе у Байдена также запланирован частный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Отношение между Вашингтоном и Анкарой, двумя союзниками по НАТО, в последние годы отмечены особой напряжённостью.

В повестке дня саммита НАТО, в частности, вывод американских войск из Афганистана, отношения с Россией и Китаем, оборонные расходы государств – членов союза. Совещание лидеров Североатлантического союза не собиралось в личном составе с 2018 года в связи с пандемией коронавируса.

Из Брюсселя Байден должен отправиться в Женеву, где 16 июня состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным.