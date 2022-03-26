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Президент США встретился в Варшаве с главой МИД Украины

Встреча президента США Джо Байдена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым, 26 марта 2022 года

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во встрече также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пенгатона Ллойд Остин. Это первая встреча американской и украинской стороны на таком уровне с начала российского вторжения в Украину.

Алексей Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Украиной и США.

Позже в субботу Байден должен выступить с речью, в которой расскажет об усилиях США и союзников в оказании помощи Украине.

В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и "группы семи" (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.

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