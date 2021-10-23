Президент Турции приказал выслать из страны послов 10 западных стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган выдал распоряжение Министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных стран. В том числе — США, Германии и Франции. Об этом сообщает газета Daily Sabath.

Беспрецедентный шаг объяснён призывом дипломатов освободить подозреваемого в попытки государственного переворота турецкого филантропа Османа Кавалу.

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Прокуратура Стамбула обвиняет его в участии в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года, он арестован. Обвинения были предъявлены ему сразу после того, как суд оправдал его по делу о попытке свержения правительства после массовых протестов в Стамбуле в 2013 году.

Освободить Кавалу ранее на этой неделе призвали посольства США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Турция — член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это послы всех этих стран будут объявлены персона нон грата. В четверг Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с её собственной территории. "Кто вы вообще такие?" — сказал тогда он.

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