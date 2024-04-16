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Президент Украины подписал закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, 9 апреля 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский, 9 апреля 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, он вступит в силу через месяц после подписания – 16 мая 2024 года.

Закон вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. Также документ предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки – с 2025 года она будет частью обучения в вузах.

Граждане будут обязаны создать электронные кабинеты призывника, военкоматы смогут присылать через них электронные повестки. Украинцы, постоянно проживающие за рубежом, должны встать на воинский учет в Украине в течение 60 дней.

На военную службу могут призвать осужденных к условному сроку, кроме тех, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины.

Права тех, кто уклоняется от мобилизации, могут быть ограничены, в частности их смогут лишать водительских прав. Увеличатся штрафы за уклонение от армии.

  • 11 апреля Верховная рада Украины одобрила законопроект о мобилизации во втором, окончательном чтении. За документ проголосовали 283 депутата, представители правящей партии "Слуга народа" и ряда других фракций. Не поддержали его оппозиционные "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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Массовая эвакуация в Оренбурге

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