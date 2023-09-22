Президент Украины Зеленский выступил перед парламентом Канады

В пятницу 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду, где был принят премьер-министром Джастином Трюдо и выступил в парламенте.

"Народ Украины защитил свои дома, свой язык и свою свободу выбирать свое будущее. Они сопротивлялись с мужеством, которое вдохновило мир, и их возглавлял президент Зеленский, великий поборник демократии", – заявил Трюдо, приветствуя украинского лидера в стенах парламента. Об этом сообщает Русская служба "Голоса Америки".



Трюдо объявил, что Канада возьмет на себя "многолетнее обязательство в размере 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов США) по обеспечению стабильности Украины".



В рамках этой суммы Канада поставит Украине танки Leopard, обеспечит техническое обслуживании и ремонт танков, предоставленных союзниками. Трюдо также объявил, что правительство отправит Украине учебно-тренировочные самолеты F-16.



Канадский лидер также пообещал, что его страна применит новые санкции против России.

"История будет судить нас по тому, как мы защищаем демократические ценности, а Украина находится на острие копья в этой борьбе", – подчеркнул Трюдо.



Владимир Зеленский в начале своей речи поблагодарил канадцев за то, что украинцы "всегда чувствуют себя в Канаде как дома"».



"В этой войне победит Украина, а не геноцид. Победителями станут люди, а не Кремль. Свобода будет победителем. Справедливость будет победителем. Вы можете быть уверены в нас, как в себе самих. Потому что каждый из нас точно знает о себе, что никогда не подчинится злу"», – заявил Владимир Зеленский.



