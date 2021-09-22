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Президент Украины выступает на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский

Пришло время оживить ООН. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, в организации не было единства по вопросам борьбы с пандемией COVID-19. У ряда стран не было равного доступа к вакцинам.

Комментируя ситуацию в Донбассе, президент Украины отметил, что за время вооружённого конфликта в регионе погибли 15 тысяч человек. "Это цена независимости", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер призвал ООН оказать содействие в освобождении 450 украинцев, которые находятся в тюрьмах России и на неподконтрольных Киеву территориях.

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