Президент Венгрии отверг требование Мадьяра и не ушёл с поста

Президент Венгрии Тамаш Суйок отказался уйти в отставку, отвергнув требование премьер-министра Петера Мадьяра покинуть свой пост к 31 мая.

Мадьяр возглавил правительство 9 мая после победы его партии "Тиса" на выборах в апреле. Оппозиция пришла в Венгрии к власти впервые после 16 лет правления Виктора Орбана и его партии "Фидес". Суйок стал президентом Венгрии в 2024 году, его кандидатура была поддержана правившей тогда партией. Мадьяр называет его ставленником Орбана и его марионеткой.

1 июня после встречи с президентом Мадьяр заявил, что в случае, если Суйок по-прежнему будет отказываться уходить, правительство инициирует юридические процедуры по его отстранению от должности. По его словам, парламент, в котором партия "Тиса" сейчас имеет конституционное большинство, добьётся ухода не только президента, но и других "марионеток" Орбана, в частности судей конституционного суда. По словам Мадьяра, президент не является объединяющей фигурой и не представляет интересы всех венгров.

Накануне Суйок заявил, что намерен исполнять свой мандат в рамках всего срока полномочий - до 2029 года. Его поддержали в партии "Фидес", обвинив Мадьяра в "незаконном ультиматуме".

Президент не может быть отстранён от должности простым голосованием в парламенте. Пока неясно, какой именно путь изберут сторонники Мадьяра. Вероятнее всего, им придётся вносить изменения в конституционное законодательство.

Президент в Венгрии имеет главным образом церемониальные полномочия, однако у него в частности есть право вето и обращения в конституционный суд, что может замедлить принятие законопроектов.



