Президент Венгрии покинет пост после подписанных им поправок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что подписал принятые парламентом поправки к Конституции, согласно которым его полномочия должны быть прекращены. Шуйок заявил, что не мог отказаться от подписания документа, поскольку в таком случае нарушил бы законодательство страны. При этом он отметил, что считает поправки нарушающими конституционные принципы.

Полномочия Шуйока прекратятся на следующий день после публикации закона в официальном вестнике Magyar Közlöny. С 20 июля обязанности главы государства временно будет исполнять председатель парламента Агнеш Форстхоффер, после чего депутаты должны в течение 30 дней избрать нового президента.

Поправки были приняты парламентом 14 июля. Они ограничивают полномочия президента и сроки полномочий депутатов, предусматривают изменения в судебной системе и усиление общественного контроля.

В апреле оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте, тогда как партия "Фидес" Виктора Орбана – 42 места. После поражения Орбан ушёл с поста премьер-министра. Орбан и Мадьяр – бывшие соратники по партии "Фидес".