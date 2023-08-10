Президента Абхазии госпитализировали в Москве

Президент частично признанной республики Абхазия Аслан Бжания во время рабочей поездки в Москву обратился в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.
По предварительным данным, у Бжания обострение мочекаменной болезни. Он проходит обследование. Какой-либо угрозы жизни нет, говорится в сообщении. Сколько он пробудет в московской больнице, не уточняется. С чем связан визит Бжания в Россию, его пресс-служба также не раскрывает.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что его отравили). Перед выборами 2020 года Бжания снова попал в больницу. Ему стало плохо на границе по пути на встречу в Гудаутском районе Абхазии, куда он ехал из Сочи. Политика госпитализировали, 3 марта Бжания вышел из комы. Представитель его штаба со ссылкой на Генпрокуратуру утверждала, что его могли отравить. Министерство здравоохранения Абхазии позже заявило, что у Бжания диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию.
В 2022 году Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник.
- Абхазия объявила о независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией. В 2008–2009 годах, после российско-грузинской пятидневной войны Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Подавляющее большинство стран – членов ООН считает их частью Грузии, а в Тбилиси называют оккупированными Россией территориями.
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