Президентом Чили избран 35-летний кандидат от левых сил

Новым президентом Чили во втором туре выборов, прошедших в воскресенье 19 декабря, избран кандидат от левых сил Габриэль Борич. В возрасте 35 лет бывший студенческий лидер стал самым молодым избранным президентом Чили в истории. Он станет также одним из самых молодых глав государств в современном мире.

Борич, по предварительным данным, набрал во втором туре около 56 процентов голосов, опередив правого популиста Хосе Антонио Каста, которого называют "чилийским Трампом". Каст уже признал поражение и призвал своих сторонников ради единства нации оказывать поддержку новому президенту.

Наблюдатели отмечают, что оба кандидата не принадлежат к политическому мэйнстриму. Они представили радикально противоположные программы развития страны, предусматривающие ряд важных реформ. В то время как Каст выступал за продолжение политики правого диктатора Аугусто Пиночета, потомок хорватских и каталонских эмигрантов Борич называет себя "неомарксистом" и прогрессистом. В ходе предвыборной кампании он обещал "похоронить неолиберализм". В основе его программы на ближайшее время – фундаментальные изменения законодательства, полная замена частной пенсионной системы в стране на государственную, резкое повышение налогов для частного сектора и столь же масштабное увеличение расходов на социальную сферу и разнообразные пособия для малоимущих. Борич поддерживал массовые протесты в Чили в 2019 и 2020 годах, которые привели к разработке новой Конституции страны, референдум о которой, как ожидается, пройдёт в 2022 году.

Чили традиционно одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. Однако при этом она стала за последние годы самой дорогой страной региона, при том, что доходы большей части населения остались примерно такими же, как и десятилетия назад. Зарплаты, пособия и пенсии у подавляющей части жителей чилийских городов низки, а системы здравоохранения, образования и социального обеспечения работают всё хуже – особенно с началом пандемии COVID-19. Растёт экономическое и социальное неравенство. Радио Свобода недавно подробно анализировало ситуацию в Чили и Латинской Америке: