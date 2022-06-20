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Президентом Колумбии впервые стал кандидат от левых сил

Густаво Петро, избранный президент Колумбии

На выборах президента Колумбии победил кандидат-социалист Густаво Петро. Он станет первым в истории страны президентом левых взглядов. О результатах выборов рассказывают издания The Guardian и CNN.

Выборы проходили в два тура. Согласно официальным результатам, Густаво Петро набрал 50,47% голосов избирателей, а его соперник бизнес-магнат Родольфо Эрнандес — 47,27%. Эрнандес признал своё поражение. С избранием Петро поздравил и нынешний президент Колумбии, консерватор Иван Дуке Маркес.

В своей победной речи Петро заявил, что открыт для диалога с Эрнандесом. Петро призвал его к сотрудничеству, чтобы положить конец насилию в стране: "Здесь грядут настоящие перемены, настоящие перемены. Это то, чему мы посвятим свою жизнь. Мы не предадим электорат, который требует перемен в Колумбии с сегодняшнего дня".

Во время предвыборной гонки оба кандидата обещали перемены, используя недовольство колумбийцев тем, как президент Дуке справлялся с неравенством, действиями полиции и столкновениями между преступными группировками. Петро выступал за повышение корпоративных налогов и увеличение государственных субсидий для бедных и рабочего класса.

Вице-президентом при Петро станет афроколумбийка Франсия Маркес, выступающая за права человека и в защиту окружающей среды. В истории Колумбии это также первый случай, когда пост вице-президента займёт темнокожая женщина. "Сегодня побеждают все женщины", — написала Маркес после закрытия избирательных участков.

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