Президентом Латвии избран глава МИД Эдгар Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич избран новым президентом страны.

За его кандидатуру проголосовали 52 депутата Сейма при необходимом минимуме в 51 голос. Ринкевич был избран в третьем раунде голосования. Его соперника Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов. Действующий глава государства Эгил Левитс не стал баллотироваться на второй срок.

Латвийские СМИ отмечают, что партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате в президенты. Крупнейшая из партий коалиции "Новое единство" выдвинула кандидатуру Ринкевича, а "Объединённый список" поддержал Пиленса. В результате Ринкевич был избран благодаря поддержке ряда оппозиционных партий.

На посту главы МИД Ринкевич выступает с резким осуждением военного вторжения России в Украину и в поддержку Украины.

В 2014 году он совершил каминг-аут и стал первым видным политиком в истории Латвии, признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

Латвия - парламентская республика, президент имеет по большей части церемониальные полномочия, однако традиционно воспринимается как важная фигура, к которой прислушивается общество.