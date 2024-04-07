Президентом Словакии станет противник военной помощи Украине

Новым президентом Словакии станет союзник премьер-министра Роберта Фицо Петер Пеллегрини. Он одержал победу во втором туре президентских выборов, который прошёл в субботу. После подсчёта 100% голосов, Пеллегрини получает более 53%, его соперник, бывший министр иностранных дел Иван Корчок - чуть меньше 47%. Явка превысила 61%.

Комментаторы отмечают, что перед вторым туром Пеллегрини смог мобилизовать избирателей партий правящей левонационалистической коалиции. В его пользу высказались представители венгерского меньшинства, его кандидатуру поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пеллегрини в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что против военной помощи Украине, и обвинял своего соперника - как тот утверждает, бездоказательно - что он хочет втянуть Словакию в войну. Перед вторым туром выборов по всей Словакии появились рекламные щиты с портретом Пеллегрини и надписью "Словакия не отправит в Украину ни одного солдата".

Пеллегрини, который сейчас занимает пост главы словацкого парламента, вступит в должность президента в июне. Он сменит Зузану Чапутову, которая не стала баллотироваться на второй срок.

Словакия - парламентская республика, однако у президента есть ряд важных полномочий, он может наложить вето на принятые законопроекты, по конституции назначает премьер-министра, является верховным главнокомандующим.

Партия Пеллегрини "Голос - социальная демократия" в своё время откололась от партии нынешнего премьера Фицо. Двое политиков однако в последнее время вновь сблизились. "Голос" входит в правящую коалицию, которая в прошлом году отказалась от поставок Украине оружия. Пеллегрини более осторожен в высказываниях, чем Фицо, однако и он ранее призывал к мирным переговорам в том числе за счёт утраты территорий, а также говорил об "осторожности" в поддержке Киева.

Поддерживающий Украину Иван Корчок признал своё поражение. В то же время он обвинил Пеллегрини в том, что тот вёл грязную кампанию, в частности пугал избирателей втягиванием Словакии в войну.

Пеллегрини победил в большинстве регионов Словакии, Корчока поддержали избиратели в крупнейших городах - Братиславе и Кошице.

Комментаторы в Словакии и соседней Чехии отмечают, что с победой Пеллегрини позиции словацкого премьера ещё более укрепятся, в том числе и в ЕС, где Словакия и Венгрия Виктора Орбана сейчас фактически составляют блок, скептически настроенный в отношении поддержки Украины.