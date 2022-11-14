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Президентом Словении впервые станет женщина

Наташа Пирц-Мусар

Во втором туре президентских выборов в Словении, который состоялся в воскресенье, победила беспартийный кандидат, 54-летний адвокат Наташа Пирц-Мусар. Она стала первой женщиной на посту президента Словении.

Пирц-Мусар, которая придерживается левоцентристских взглядов, получила во втором туре более 53 процентов голосов избирателей. Её соперник - победитель первого тура выборов – бывший глава МИД Словении, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар – 46 процентов голосов. Он уже признал поражение.

В 2004-2014 годах Наташа Пирц-Мусар занимала пост омбудсмена в вопросах свободы СМИ. В качестве адвоката она занималась защитой частной жизни и свободного доступа к информации. Самой известной ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания.

Явка на выборы во втором туре составила 44 процента. Словения - парламентская республика, президент страны исполняет представительские функции.

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