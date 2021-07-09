Президенты США и России провели телефонный разговор

В пятницу, 9 июля, состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Как указывается в официальном заявлении Белого дома, в ходе беседы оба лидера «высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России», которая сегодня, 9 июля, привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии, согласно решению Совета Безопасности ООН.

Как сообщает "Голос Америки", Байден также обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей со стороны киберпреступников, базирующихся в России. Эти атаки затронули Соединенные Штаты и другие страны мира.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", - говорится в заявлении Белого дома.

В пятницу, 9 июля, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что телефонный разговор двух лидеров еще раз показывает, что президент США Джо Байден сохраняет приверженность дипломатическим инструментам во внешней политике. Псаки подчеркнула, что позиция американского руководства состоит в том, что даже если российские власти не причастны к кибератакам, они несут ответственность, если кибервымогатели безнаказанно действуют с российской территории.

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Российское государственное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, сообщило, в частности, что Байден в разговоре с Путиным обсудил "продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в РФ преступниками, которые затронули США и другие страны".

ТАСС отмечает, что президент США призвал Россию принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями.

Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак. Как отмечается в пресс-релизе Белого дома, "Байден подчеркнул, что он привержен тому, чтобы продолжать взаимодействовать по [борьбе с] более широкой угрозой, исходящей от вирусов-вымогателей". Хозяин Белого дома также "подтвердил, что США предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и важнейшей инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", цитирует ТАСС документ, опубликованный Белым домом.

Ранее на этой неделе президент США заявил, что атака с использованием программ-вымогателей, главной жертвой которой стала технологическая компании Kaseya, видимо, нанесла лишь "минимальный ущерб" американскому бизнесу. Однако, по словам президента, информация об этом ещё собирается.

Эта атака позволила хакерам заблокировать данные в сетях сотен малых предприятий по всему миру, включая американские компании. Ответственность за атаку взяла на себя киберпреступная группировка REvil, связанная с Россией, сообщает "Голос Америки".

Агентство ТАСС обратило внимание на продолжительность беседы двух президентов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу уточнила, что телефонный разговор длился около часа. "Беседа, я могу вам сказать, длилась около часа", - сказала она.