Президенты Украины и Венгрии Зеленский и Новак встретились в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в среду 23 августа с венгерской коллегой Каталин Новак. Они обсудили вопросы сотрудничества в приграничных областях обеих стран и в Закарпатской области.

Зеленский отметил участие Новак в саммите "Крымской платформы" и поблагодарил её за поддержку Венгрией усилий украинского руководства в отражении российской агрессии.

Как сообщил офис президента Украины, Зеленский отдельно отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков.

Венгерская сторона пока не публиковала информации о встрече Новак и Зеленского.

"Украинская правда" называет нынешнюю встречу президентов "первым взаимодействием" обоих чиновников по меньшей мере с осени 2022 года. Тогда в Киеве проводился продовольственный саммит, среди участников которого была и Каталин Новак.

Отношения Украины и Венгрии в последние месяцы не были безоблачными, в связи с некоторыми заявлениями венгерского руководства об Украине и "торможением" Будапештом принятия санкций ЕС против России. Венгерская сторона настаивает на том, что Киев должен решить спорные вопросы, связанные с положением венгерского меньшинства в Закарпатье.