При 16 вузах в России будут созданы военные учебные центры

В 16 регионах России будут созданы новые военные учебные центры при государственных высших учебных заведениях. Распоражение об этом подписал в понедельник глава правительства Михаил Мишустин.

Созданием военных учебных центров займутся Минобрнауки и Минсельхоз (некоторые из вузов, при которых они будут созданы - аграрные).

Ранее подобные центры были созданы при 94 вузах. Как правило, в них были трансформированы военные кафедры, на которых обучались студенты, желавшие получить звание офицеров запаса и тем самым избежать призыва в армию рядовыми после окончания вузов.

Согласно действующему законодательству, в таких учебных центрах можно как пройти углублённое обучение и после окончания вуза пойти служить в армию по контракту на офицерскую должность, или же, как и прежде, получить базовые военные знания и стать офицером или солдатом запаса (находящиеся в запасе могут подлежать призыву по мобилизации - но не на срочную службу).

Несколько дней назад - независимо от создания новых военных учебных центрах при вузах - замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратились к Владимиру Путину с предложением создать в регионах России центры военной подготовки, аналогичные созданному в Чечне "университету спецназа". На днях они посетили Чечню и побывали в так называемом Российском университете спецназа в Гудермесе, который в 2022 году стал одним из главных пунктов сбора наёмников для отправки в Украину.

"Российский университет спецназа", несмотря на регулярные тренировки на его территории бойцов Росгвардии и ОМОНа, не подчиняется ни одному из силовых ведомств. По документам он является автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования – спортивно-стрелковым клубом "РУС". Из Чечни практически каждую неделю поступают новости об отправке в Украину новых групп так называемых добровольцев. Точное число попавших таким образом на войну неизвестно. Кадыров заявлял, что в республике еженедельно готовят около 200 "добровольцев", - сообщает Кавказ.Реалии.